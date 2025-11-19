Helwa Bachmid revela que Habib Bahar alguna vez la llamó la esposa más devota, ahora se siente abandonada

VIVA – No Helwa Bachmid Se convirtió nuevamente en un tema candente de conversación después de que apareció en una transmisión en vivo con su madre mientras lloraba. En el video que circula, Helwa reveló que Habib Bahar bin Smith una vez se llamó a sí misma la esposa más devota en comparación con otras esposas.

En la transmisión en vivo, Helwa repitió las palabras de Habib Bahar, lo que la hizo sentir apreciada. Explicó que siempre trató de obedecer lo que decía su marido e incluso besó los pies de Habib Bahar después de que él terminó de orar. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Helwa Bachmid y Habib Bahar bin Smith.

«Siempre hago lo que él dice. Después de orar, Helwa le besa los pies. Dice que ninguna de sus esposas le besa los pies después de la oración. Sólo yo soy devota de mi marido, pero mi marido tiene el corazón», dijo llorando, citada por Instagram @lambe_turah el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Helwa dijo que su devoción y sacrificio en realidad la llevaron al abandono. Admite que ahora se siente traicionado por Habib Bahar, a pesar de que antes era aclamada como la esposa más obediente. Su confesión inmediatamente provocó una gran reacción del público, incluidos comentarios de los internautas.

«No sé por qué me siento tan extraño que la gente pueda llorar mientras la graban, que puedan concentrarse en llorar».

«Si no puedes ser justo y no abusar de la gente, no hay necesidad de practicar la poligamia por razones religiosas».

«¿Por qué queréis la poligamia? Quien se equivoque es el que quiere casarse».

La cosa no quedó ahí, Helwa también respondió a las objeciones de la primera esposa de Habib Bahar, Fadlun Faisal Balghoits. Fadlun insinuó anteriormente que Helwa era una malcriada y incapaz de comprender la ocupada vida de su marido como predicador. Esto hizo que Helwa se emocionara aún más.

«¡Ustedes, los lacayos de Fadlun, dicen que estoy actuando, esta es la verdad!» dijo Helwa.

También enfatizó que el conflicto no estaba relacionado con su primera esposa. Sólo quería una aclaración directamente de su marido.

«No tengo negocios con Fadlun, tengo negocios con Bahar. De hecho, Fadlun es quien pretende aclarar», dijo con firmeza.

Anteriormente, Helwa sorprendió al público porque admitió que había sido abandonada durante un año después de casarse en secreto. Dijo que no le dieron una vida digna, no lo guiaron religiosamente y no lo acompañaron durante el embarazo hasta el proceso del parto.