Helwa Bachmid admite que se casó con Habib Bahar sin dote, toca la cuestión de la vida y fue abandonada

VIVA – No Helwa Bachmid De repente llamó la atención del público después de compartir la historia de su matrimonio con Habib Bahar Bin Smith. Basándose en su confesión, Helwa admitió que Habib Bahar la abandonó. De hecho, desde el comienzo de su relación, él estuvo casado sin dote, solo le dieron un anillo de 2 gramos y su contrato solo se registró en una hoja de papel sin un libro de matrimonio oficial.

La cosa no terminó ahí, Helwa explicó que después de que se firmó el contrato, Habib Bahar pidió que recogieran todos los teléfonos móviles de la familia. Desde ese momento, Helwa sintió que habían aparecido muchas irregularidades en su hogar.

Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid

A través de una larga carga en su cuenta personal de Instagram, Helwa Bachmid reveló por primera vez su decepción después de un año de casarse en secreto con Habib Bahar bin Smith.

«Feliz aniversario cariño, no esperaba que ocultaras nuestro matrimonio durante un año y este año mi vida ha estado llena de ti haciéndome sufrir. Me diste todas tus decepciones», escribió Helwa a través de la cuenta de Instagram @helwabachmid_ el domingo 16 de noviembre de 2025.

Enfatizó que durante ese año sintió que no la trataban como a una esposa adecuada. De hecho, admitió que no recibió orientación religiosa de su marido.

“Mientras estuvimos casados ​​no sentí que me estaban guiando religiosamente, incluso durante un año viví como tu amante a quien necesitabas cuando solo querías estar conmigo pero nunca viniste a ver cómo estaba, ni siquiera me preguntaste cómo estaba”, volvió a decir.

En medio de esta presión mental, Helwa dijo que tenía que soportar todo ella misma, incluso pensar en el futuro de su hijo, de quien se decía que no tenía una figura paterna responsable.

«Me duele soportar esto, no sólo porque estoy decepcionado por mis votos matrimoniales, sino porque también pienso en la situación de mi hijo que no tiene una figura paterna que sea responsable de él», dijo.

Helwa también dijo que su carga no fue hecha para derribar a nadie, sino porque ya no podía permanecer en silencio.

«No me atrevo a publicar esto porque quiero vilipendiarte, pero ya no puedo tolerar tu fealdad…»