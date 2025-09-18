Helsinki Film Fest Head On haciendo el mundo ‘mejor lugar a través del cine’

El Helsinki intl. Festival de cine: Love & Anarchy inicia su 38a edición el jueves con Change in the Air, con el director artístico y cofundador del festival desde hace mucho tiempo Pekka Lanerva anunciando esta semana que está renunciando desde el lado operativo del popular evento finlandés, y la directora ejecutiva entrante Pauliina Ståhlberg preparando sobre su primera edición desde la última vez en el último otoño.

Hablando con Variedad Antes de la noche de apertura, Ståhlberg dice que la transición, que verá al veterano del festival Outi Rehn asumir el papel del jefe de programación, no representa un «gran cambio» de ediciones anteriores, sino que la llegada de «una nueva generación y una nueva forma de trabajo colaborativo».

«El cambio siempre es una oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente y más moderna», dice, señalando cómo la creación de un nuevo equipo de programación de cuatro personas permite «voces más diferentes y formas más diferentes de ver el mundo».

El festival abre el 18 de septiembre con el ganador del Premio Cannes de Joachim Trier «Valor sentimental» y cierra el 28 de septiembre con la ganadora de Jafar Panahi «fue solo un accidente». Los aspectos más destacados incluyen la sensación de Cannes de Mascha Schilinski «Sound of Falling», el «Sirât» de Oliver Laxe, un ganador del premio del jurado en Croisette, y el ganador de la palma de la palma de Hafsia Herzi «La hermana pequeña».

También la proyección estará «Nouvelle Vague» de Richard Linklater y el musical post-apocalíptico de Joshua Oppenheimer «The End», protagonizada por Tilda Swinton, así como el «The Love» del director islandés de la directora islandesa, anclando el popular lado del lado nórdico.

Junto a tales favoritos del festival hay varios hilos de programación provocativos que buscan destacar los problemas de los botones del día. Entre ellos están la serie Fight the Power, que muestra películas de rebelión, y la serie gratuita de Palestina, que los organizadores del festival dicen que «brilla una luz sobre cosas que ya no pueden ser invisibles». Incluye el desgarrador documental de Sepideh Farsi «Pon tu alma en tu mano y camina», sobre el fotoperiodista de Gaza de 25 años Fatma Hassona, quien fue asesinado en un ataque aéreo israelí, y el premio Doc NYC de Areeb Zuaiter «Yalla Parkour».

Ståhlberg señala las opciones de programación como evidencia de la «gran responsabilidad» que su equipo siente al seleccionar una selección de películas para el público de Helsinki, y una prueba de cómo el festival y los cineastas en su conjunto, «pueden estar del lado de los buenos».

«Realmente podemos hacer del mundo un lugar mejor a través del cine, y a través del amor y la anarquía, al elegir qué películas mostramos en nuestro festival para levantar voces de Palestina y otros [places]… para ampliar los horizontes de las personas y escuchar otras voces «, dice ella.

Al igual que muchos miembros de la comunidad cinematográfica finlandesa, Ståhlberg tiene una historia de amor de larga data con el Helsinki INTL. Festival de cine, y en su primer año ya está decidida a expandir su alcance.

«He estado yendo al festival desde que estaba en [university]», Dice ella.» El festival de amor y anarquía es lo más destacado del otoño en Helsinki para las 60,000 personas que vienen y miran nuestras proyecciones. También quiero traer más de la generación más joven, y también abrirla a los suburbios de Helsinki «, donde muchos miembros de las comunidades inmigrantes de la ciudad tienen poco acceso al cine.

El objetivo, dice, es hacer que el festival sea «más accesible para todos», por lo que Ståhlberg también espera expandir el popular programa educativo Pulpettikino. La iniciativa ofrece proyecciones gratuitas a miles de escolares de Helsinki durante el festival cada año, con Ståhlberg diciendo que le gustaría duplicar su alcance para llegar a hasta 20,000 niños en los próximos años.

Ståhlberg, quien asumió el papel de director ejecutivo después de servir durante cuatro años como director del Instituto Finlandés en Madrid, aporta al puesto una carrera larga y muy apreciada en el sector cultural. Se desempeñó como directora del Instituto Finlandés en el Reino Unido e Irlanda y construyó un currículum loable como productor y periodista, sobre todo en la compañía de transmisión finlandesa. Quizás sea mejor conocida por producir la serie Nordic Noir Crime «Deadwind», que fue un éxito global en Netflix.

Se hace cargo en un momento de creciente inquietud en las industrias de pantalla finlandesa, que han enfrentado crecientes recortes en los últimos años del gobierno de derecha del país. La próxima semana, el Parlamento votará sobre una medida para reducir drásticamente los fondos a la Fundación de Cine Finlandia, con Ståhlberg estimando que tales recortes podrían reducir a la mitad la producción de cine y televisión en el país. Ella misma planea aparecer ante el gobierno para expresar su apoyo al sector cultural.

«Tenemos que luchar contra el poder, que es uno de nuestros temas en Love & Anarchy», Ståhlberg dice. «Al igual que en todas partes, el dinero a la cultura y a las diferentes voces se está cortando. Con el surgimiento de los ultra conservadores en todo el mundo, o al menos en las democracias occidentales, es aterrador, y realmente tenemos que hacer algo al respecto».

Ese espíritu de colaboración sigue siendo la fuerza impulsora detrás Asunto de cine finlandésel evento anual de la industria que se ejecuta en paralelo al Festival Helsinki, que se lleva a cabo del 24 al 26 de septiembre. Bajo la administración de la directora de la industria entrante, Lydia Taylerson, el evento presenta una alineación cargada de charlas, talleres y clases magistrales, así como un escaparate que presenta 45 nuevos proyectos de Finlandia, los Nórdicos y más allá. Entre ellos se encuentran obras de ficción, documental y series de cineastas emergentes y establecidos.

Ståhlberg señala el evento, que es una de las principales que la industria se confaba en los nórdicos, como un signo de cómo los cineastas de la región siguen comprometidos con la colaboración, tanto con los países vecinos como con más allá, al tiempo que demuestra que hay fuerza en los números para sus industrias a pequeña escala.

«Creo que la coproducción y la cofundación son clave en este momento para nuestra industria», dice ella. «Los nórdicos y los bálticos, somos tan pequeños. Necesitamos trabajar juntos».

El Helsinki intl. Festival de cine – Love & Anarchy se dirige del 18 al 28 de septiembre.