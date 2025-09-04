Helmer ‘Good Boy’ en Thriller con Stephen Graham, Andrea Riseborough

Estrella de «Adolescencia» Stephen GrahamNominado a los Oscar Andrea Riseborough («To Leslie») y Anson Boon («1917») lideran el torcido thriller «Good Boy», el debut en inglés del nominado del Premio de la Academia Jan Kabasa («Corpus Christi»), que se estrena el 6 de septiembre en el hilo de la pieza central del Toronto INTL. Festival de cine.

La película está protagonizada por Boon como Tommy, un hooligan de 19 años que se despierta de un doblador de noche en toda la noche en el sótano de una extraña casa suburbana, atada con una cadena alrededor de su cuello. Pronto se entera de que está detenida por Chris (Graham) y su esposa neurótica Kathryn (Riseborough), una pareja disfuncional cuyo proyecto de rehabilitación forzada está diseñado para convertir a Tommy salvaje en un «buen niño».

Basado en un guión del recién llegado Bartok Bartosik, junto con el escritor y cineasta británico Naqqash Khalid («en la cámara»), la película marca una desviación para Komasa, un director prolífico cuyos créditos incluyen el thriller que empuje los botones «Suicide Room» y el drama subversivo y de quemado lento «Corpus Christi».

«Con todo lo que he hecho, nunca he estado en el área de lo absurdo», le dice el director Variedad. Describiendo el buen chico «como» una mezcla de géneros que invitan a la reflexión «, agrega:» Tal vez es una sola vez. O tal vez cambió mi ADN y abrió algo nuevo. No sé.»

«Good Boy» es producido por Jeremy Thomas («The Last Emperor»), Ewa Piaskowska («Essential Killing») y Jerzy Skolimowski («EO»), el legendario cineasta polaco que Komasa describe como un «modelo a seguir» y cita como la fuerza impulsora que provocó su último proyecto.

Fue Skolimowski quien se acercó a Komasa con el guión de «Good Boy» en 2019, mientras que el director estuvo en Los Ángeles durante la campaña de los Oscar para «Corpus Christi». Komasa dice que se sintió atraído de inmediato por la historia fuera del kilter sobre la «desintoxicación de la cultura de la basura» de un niño malo, encontrando algo familiar y característicamente «Europa central y oriental» en su «sentido del humor oscuro y oscuro que vive en gris moral [areas]. «

«Estaba emocionado. Estaba temblando. Me encantó», dice. Una vez que leyó el guión, agrega, no pudo dejarlo.

Originalmente escrita en polaco y ambientada en el mundo de los hooligans de fútbol de Varsovia, la película se adaptó a un entorno inglés para hacerlo más atractivo universalmente, según el director. Fue filmado en Varsovia y Yorkshire, Inglaterra, no muy lejos de donde Emily Brontë escribió «Wuthering Heights», aunque «Good Boy» ofrece una versión decididamente diferente de la historia de un joven acogido por una familia acomodada.

«Todo el arco se infunde con este estudio de grises morales y lo que cambia si toma una decisión sobre la otra», dice Komasa. «¿Qué le pasa a tu alma? ¿O incluso tenemos un alma? ¿Dónde estamos? ¿Dónde comienza y termina el humano?»

Aunque «Good Boy» marca la primera característica en inglés del director polaco en llegar a la pantalla, en realidad fue filmado después de otro «aniversario», un thriller protagonizado por Dylan O’Brien, Diane Lane y Kyle Chandler que será lanzado por Lionsgate este octubre.

Si bien podría ser tentador ver los movimientos de carrera como un paso adelante del mundo del cine polaco impulsado por el autor, Komasa insiste en que son solo un síntoma de su energía inquieta, «saber y suponiendo que no todo lo que hago encontrará su camino hacia la pantalla».

«Trato las películas en inglés como otro campo en el que puedo mirar a mi alrededor y encontrar algo interesante para compartir con los espectadores», dice. «No lo trato como el siguiente paso en la escalera. Me siento como un turista con una mochila. Solo estoy corriendo, emocionado de descubrir nuevas energías e ideas».