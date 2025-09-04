Hola solLa compañía de medios fundada por Reese Witherspoon, está cambiando a los CEO.

Maureen PoloAnteriormente, el Jefe de Directo a Conconsumer en Hello Sunshine, ha sido nombrado CEO. Ella tiene éxito Sarah Hardenquien renuncia como ejecutivo jefe y permanecerá con la compañía como asesor en 2026 «para apoyar la transición y el crecimiento estratégico continuo», dijo Hello Sunshine.

Polo trabajará junto a Lauren Neustadter, presidenta de cine y televisión de Hello Sunshine, y Corey Sheparsonson, quien ha sido promovido al papel de COO como jefe de operaciones comerciales mientras queda con CFO restante.

«El liderazgo excepcional de Sarah Harden y el apoyo inquebrantable sentaron las bases para el éxito de Hello Sunshine», dijo Witherspoon en un comunicado. «Desde nuestra reunión inicial, cuando discutimos nuestros valores compartidos y nuestra pasión por la narración de historias para llegar a las mujeres a nivel mundial, la tutoría y la amistad de Sarah han sido invaluables para mí. Estoy muy orgulloso de la compañía audaz e innovadora que construimos junto con el equipo más talentoso. Su creencia en mi visión hizo que mis sueños más salvajes para esta compañía. A medida que emprendemos este nuevo capítulo, estoy entusiasmado por el futuro de Sunshine, ansioso por el futuro de la compañía, con el mismo liderazgo de la compañía, con el mismo liderazgo, con el mismo liderazgo, con el mismo liderazgo de la compañía, con el mismo lideraz. Lauren y nuestro equipo ejecutivo «.

Como jefe de directo al consumidor de Hello Sunshine, Polo ha supervisado todas las marcas sociales, editoriales, de marketing, comunicaciones y DTC, incluida Reese’s Book Club, que ha seleccionado 116 libros desde que se lanzó en 2017. Podcast «The Bright Side»; Solar, una agencia de marca social interna; y Sunnie, una marca de medios y estilo de vida centrado en la Generación Z.

Antes de unirse a la compañía en 2022, Polo dirigió la estrategia de marketing y las soluciones para la cartera de entretenimiento de Warnermedia, incluidos HBO Max, TBS, TRUTV, Adult Swim y Cartoon Network. Anteriormente, como Gerente General de Creator Network Fullscreen, Polo supervisó a más de 350 empleados y dirigió la estrategia a través de ingresos, marketing, creación, producción y operaciones.

Polo dijo en una declaración: «La misión de Hello Sunshine está alineada con mi pasión personal, y es un honor increíble continuar construyendo y escalando este negocio junto a Reese y nuestro equipo excepcional. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar y aprender de Sarah durante más de una década, y estoy emocionado de llevar a Hello Sunshine a este próximo capítulo».

Harden, en una declaración proporcionada por Hello Sunshine, dijo: «Estoy profundamente agradecido de haber sido el compañero de Reese en este hermoso viaje. Su valentía, curiosidad, creatividad y barra inspiradora para la excelencia han sido correspondientes por su decencia, humor y calidez que siempre está en servicio de impulsar los límites de lo que podríamos construir juntos. Sé que esta misión continuará hacia adelante bajo el liderazgo de Maureen y el resto de nuestro Increída de nuestro Increída, de nuestro Increída, de nuestro Increída, de nuestro Increíble, Presionando.

Hello Sunshine es parte de Candle Media, Media and Entertainment Roll-Up Venture encabezado por copresidentes y co-Ceos Kevin Mayer y Tom Staggs (ambos ex ejecutivos de Disney). La vela está respaldada por el negocio de capital privado de Blackstone.

Fundado en 2016, Candle Media Adquirió Hello Sunshine en 2021 en un acuerdo por valor de más de $ 900 millones, Variedad reportado.

En la foto de arriba: Maureen Polo (l.), Sarah Harden