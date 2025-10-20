‘Hello Betty’, la historia real detrás de un ícono suizo, abordada por Picture Tree

La empresa de ventas Picture Tree Intl. con sede en Berlín. ha adquirido los derechos de ventas en todo el mundo, incluidas Alemania y Austria, de C-Films para “Hello Betty”, el próximo largometraje del director Pedro Monnardquien también dirigió “Winter Palace”, la primera serie suiza coproducida por Netflix.

La película se centra en la historia real de Emmi Creola, la visionaria pionera de la publicidad que creó el ícono culinario suizo Betty Bossi en 1956, una figura ficticia que se convirtió en un nombre familiar a través de generaciones y regiones lingüísticas en Suiza.

“Hello Betty”, protagonizada por Sarah Spale, retrata a una mujer que navega por la ambición, la creatividad y las limitaciones de una sociedad dominada por los hombres. Lo que comenzó como una inteligente idea de marketing se convirtió en un fenómeno cultural que dio forma a la forma en que una nación cocinaba y veía la domesticidad moderna.

El productor Peter Reichenbach de C-Films dijo: «Todo el mundo en Suiza conoce a Betty Bossi. Esta película finalmente cuenta la historia de la brillante mujer detrás del nombre. Es una historia con humor, corazón y resonancia universal».

«‘Hello Betty’ es una rara mezcla de fuerte narración emocional y accesibilidad comercial», añadió Andreas Rothbauer, director general de Picture Tree Intl. «Tiene todos los ingredientes para viajar mucho: una protagonista femenina carismática, una historia fascinante de la vida real y un amplio atractivo para el público».

La película se estrenará el 4 de noviembre de 2025 y se estrenará en todo el país en todas las regiones lingüísticas de Suiza a partir del 20 de noviembre, a través de Ascot Elite Entertainment.

“Hello Betty” es una producción de C-Films en coproducción con SRF Swiss Radio and Television, SRG SSR y CH Media TV AG, con el apoyo de la Oficina Federal de Cultura, Zurich Filmfund, Cinéforom, Loterie Romande, Stage Pool Focal/Ernst Göhner Foundation y Suissimage, en colaboración con Ascot Elite Entertainment.