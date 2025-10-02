‘Hell in Paradise’ de Europacorp, protagonizada por Nora Arnezeder, Drops Trailer

«Hell in Paradise» Un thriller de supervivencia lleno de acción proveniente de productores de «Lucy» en Europacorpha dejado caer un primer trailer apasionante. Dirigida por Leila Sy y producida por Virginie Silla, la película está encabezada como una poderosa dúo femenina, Nora Arnezeder y Maria Bello.

Inspirada en una historia real, «Hell in Paradise» protagoniza a Arnezeder como Nina, una joven francesa que deja a su marsella natal y acepta su primer trabajo como recepcionista en un lujoso complejo hotelero en una magnífica isla de las Maldivas, esperando una mejor vida. Pero cuando una tragedia sucede al hotel, Nina es impulsada en una implacable espiral de mentiras y manipulaciones. Acusado incorrectamente y sentenciado a cadena perpetua, no tendrá otra opción que correr entre trampas y escapar de este paraíso se convirtió en el infierno. Karine Silla («Un beso de mariposa») escribió el guión.

La Kinology de Gregoire Melin maneja las ventas internacionales en el proyecto caliente que complementa la lista de franquicias exitosas de Europacorp de Luc Besson, de «Tomado» a «Lucy».

La película es «una historia de resiliencia, un recordatorio de que nunca debes rendirte, incluso en los momentos más oscuros. Ese es el poder del cine: experimentar emociones poderosas», dijo SY, mejor conocida por dirigir «Flujo callejero» («Banlieusards»), una película de acción de 2016 que codirigió con Kery James por Netflix y encabezó la tabla de las películas más vistas en el streamer.

Silla le dijo anteriormente Variedad Al anunciar el proyecto que se sintió obligada a contar esta «historia de empoderamiento» sobre «esta joven mujer que tiene que tomar el control de su propio destino» después de quedar «atrapado en una red de mentiras, en una cultura de la que no sabe nada, y ella rodeada de hombres que la ven como una presa fácil».

El elenco de Josephine de la Baume, Alyy Khan, Shubahm Saraf y Ranjit Krishnama.

«Hell in Paradise» se lanzará en los cines franceses el 26 de noviembre.