Helicóptero médico se estrella en Sacramento Highway, tres heridos críticamente







Un médico helicóptero Se estrelló en una carretera de Sacramento el lunes por la noche, dejando a tres personas gravemente heridas, dijeron las autoridades. Entre los heridos había una mujer que tuvo que ser rescatada de debajo de los restos.

Según el portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento, el Capitán Justin Sylvia, el helicóptero acababa de dejar a un paciente en un hospital y regresaba a su base cuando experimentó una «emergencia en el aire» poco después de las 7 pm, el accidente ocurrió en el centro de la autopista 50, pero milagrosamente, no se lesionó los automovilistas.

«La gente informó haber visto al helicóptero descender rápidamente, y el tráfico inmediatamente comenzó a disminuir», dijo Sylvia. Uno de los miembros de la tripulación estaba atrapado debajo del avión, y los bomberos, con la ayuda de los espectadores, lograron levantar el helicóptero lo suficiente como para sacarla. «Se necesitó cada onza de esfuerzo de aproximadamente 15 personas para criarlo ligeramente y liberarla», agregó Sylvia.

Las autoridades confirmaron que el piloto, la enfermera y el paramédico fueron llevados a los hospitales cercanos en estado crítico.

El helicóptero pertenecía a Reach Air Medical Services, que emitió una declaración que expresa preocupación por su equipo: «Mantenemos a todos los impactados en nuestros pensamientos y oraciones. Estamos trabajando para determinar los detalles del incidente y la condición de los miembros de nuestro equipo».

Las imágenes de la escena mostraron el tráfico respaldado por millas mientras los respondedores de emergencia bloqueaban los carriles hacia el este de la autopista 50. Según el oficial Mike Carrillo del California Patrulla de carreteras, la causa del accidente permanece bajo investigación.

La concejal de la ciudad de Sacramento, Lisa Kaplan, que estaba en un viaje de aplicación de la ley en ese momento, describió ver columnas de humo blanco que se elevaba de los restos. «Es realmente subdirector», dijo. «Ver esto de primera mano te hace profundamente agradecido por nuestros oficiales y pilotos médicos que arriesgan sus vidas todos los días».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente