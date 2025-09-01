Helfi Kardit reveló la historia oscura antes del Sunset 2, levantando el tema de Pasung y la desigualdad social

Yakarta, Viva – Después del éxito con Película antes del atardecer Hace tres años, Helroad Films ahora sacudió la pantalla grande con su secuela, antes de Sunset 2: una mujer caótica.

El director, productor y escritor de historias, Helfi Kardit, prometió una experiencia de terror más oscura y tensa. La película invitó a la audiencia a regresar a la década de 1920, en Indonesia, todavía nombrada las Indias Orientales holandesas, para explorar el tema de Pasung, la desigualdad social y la economía. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«El tema de Pasung se convirtió en una energía de la historia desde el principio, hice una película antes de esta noche, porque esto se basó en mi experiencia personal cuando vivía en el área de Sumatra para ver a personas que fueron puestas en una casa de Pasung como parte del camino del tratamiento de las personas que tuvieron problemas con enfermedades psiquiátricas o mentales», dijo Helfi Kardit en su declaración, citó el lunes 1 de septiembre de 2025.

Helfi reveló que esta película tiene una visión fuerte, no solo un proyecto industrial. Equiparó su energía creativa cuando hizo la película de mártir en 2012 con Starvision. A través del mártir, Helfi ganó varias nominaciones en el Asean International Film Festival and Award (AIFFA) 2023 y el Bandung Film Festival como escritor de historias.

«Película antes de Sunset 2: Una mujer encadenada es una de las películas fuertes con mi visión, por lo que no es solo hacer una película como parte de la industria sino con una visión fuerte», dijo.

Helfi agregado, la principal diferencia es Películas de terror es un género muy popular hoy en Indonesia. Antes de la primera puesta de sol usando el estilo Docustyle, un género raramente existente en los teatros indonesios, pero logró competir en el Festival de Cine de Molins, Barcelona, ​​en 2022.

«Por el segundo, esto se hace normalmente la película.

El equipo de producción está tratando de crear una atmósfera auténtica. El proceso de preparación para esta película lleva 3.5 meses, con 28 días disparando alrededor del pie de Mount Papandayan, Garut, West Java. El avance de la película muestra una atmósfera rural tranquila y tensa, con la falta de iluminación en esa época.

Yannie Sukarya como diseñadora de producción reveló detalles interesantes sobre el set de la película.

«Para el set de la casa y otros sets en la película antes del Sunset 2: las mujeres encadenadas, el 70% se construyeron para el enfoque de las casas comunitarias con varias clases en ese momento», dijo Yannie.

También destacó los desafíos de construir una casa donde vivía el personaje de Layla. El mayor desafío es construir un set al pie de la montaña con un clima extremo y fuertes vientos.

«Lo que es muy interesante es que la residencia Layla que construimos porque Layla vive con su abuela que es muy pobre pero que todavía parece artística y construimos la casa con un fondo de dos montañas, a saber, el Monte Puntang y el Monte Cikurai», continuó Yannie.

La película también plantea el tema del misterio, la superstición y la ciencia moderna. Al público se le presentará más terror que solo «demonios». Esta película es un espectáculo obligatorio para los fanáticos del terror.

Antes de Magrib 2: las mujeres encadenadas comienzan desde el 4 de septiembre de 2025 simultáneamente en todos los teatros indonesios.