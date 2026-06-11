Helen Mirren habla sobre Israel después del ataque de la ‘perra sionista’

Helen Mirren, que se encuentra en Sicilia para recibir un premio a la trayectoria del Festival de Cine de Taormina, habló sobre su relación con su coprotagonista de “MobLand”, Tom Hardy, y el ataque verbal que sufrió recientemente en Londres por parte de un hombre que la llamó “perra sionista malvada”.

A finales de mayo, Mirren expresó su apoyo a su coprotagonista de “MobLand”, Tom Hardy, en Instagram en medio de informes no confirmados de que el actor iba a ser despedido debido a un comportamiento poco profesional en el set. Variedad ha confirmado que se están llevando a cabo discusiones para encontrar una manera de que Hardy (quien interpreta al gángster Harry Da Souza en el programa de Paramount +) regrese.

Preguntado por Variedad Si continuaría trabajando con Hardy, Mirren fue categórica: «Absolutamente. En un jodido latido del corazón».

«Amo a Tom, creo que es el actor más increíble», continuó. «Los diferentes actores tienen procesos diferentes. A lo largo de los años he aprendido que algunas personas llegan a las cosas más rápido. Mientras lo que aparece en la pantalla sea fantástico, me tranquiliza la forma en que alguien llega allí. Tom es una persona muy especial. Creo que es absolutamente extraordinario. Mi apoyo hacia él es genuino y sincero».

Mirren dijo que espera que se lleve a cabo otra serie de “MobLand”, y elogió al “poderoso” equipo creativo detrás del programa. «Cuando tienes gente artística poderosa trabajando junta, el proceso creativo es un desafío. La gente se pondrá nerviosa, como decimos. Seguiremos adelante, absolutamente, y será aún mejor».

Mientras tanto, Mirren, como se ve en un video compartido en línea el 28 de mayo, fue calificada de “perra sionista malvada” por un hombre mientras caminaba por el este de Londres con su esposo, Taylor Hackford. Mirren, quien interpretó a la primera mujer primera ministra de Israel, Golda Meir, en la película dramática de 2023 “Golda”, ha dicho anteriormente que cree en la “existencia de Israel”.

Cuando se le preguntó sobre el ataque, que tuvo lugar en noviembre pasado pero que resurgió en línea en las últimas semanas, Mirren dijo que fue «atacada por error por un hombre que tal vez era un poco demasiado apasionado o tal vez mentalmente no muy estable».

La actriz ganadora del Oscar instó a los periodistas a tener cuidado con lo que leen y ven en línea antes de aclarar su posición sobre Israel. «Las fuerzas del mal están surgiendo en todas partes, incluso en un país como Israel», dijo. “¿Cómo es posible que repitan a otras personas las acciones de lo que les hicieron a ustedes como personas?” añadió, presumiblemente refiriéndose al Holocausto y la actual guerra en Gaza.

«Tengo grandes amigos de Israel», continuó. «La comunidad artística de Israel, la comunidad intelectual de Israel, es tan notable. Nací al final de la Segunda Guerra Mundial, crecí en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y la comprensión en la generación de mis padres de lo que había sucedido en el Holocausto fue tan profunda, tan importante. Por lo tanto, la creación de Israel fue un momento muy importante, aunque tal vez se hizo de manera completamente equivocada, en el lugar equivocado, no lo sé. Pero algo tenía que suceder después del horror».

Mirren dijo que tiene “muchos amigos judíos” y que sus dos primeros novios eran judíos, incluido un inglés con quien viajó a Israel cuando era joven, donde trabajó en un kibutz poco después de la Guerra de los Seis Días de 1967. Refiriéndose a esa época, dijo brevemente que “vio algunas cosas” en Israel durante el conflicto, pero no dio más detalles.

Mirren añadió más tarde: «Cuando interpretas a Catalina la Grande, ¿por qué se llamó a Catalina la Grande? Porque tomó tierras. ¿Por qué Alejandro Magno? Porque tomó tierras. Invadió, mató gente, destruyó ciudades y tomó tierras. ¿Por qué se le recuerda en la historia? Porque con increíble brutalidad y crueldad, tomó tierras. Eso me devasta. Eso es lo que quiero decir. El mal siempre está al acecho, esperando tomar el control, incluso en un lugar como Israel. Jugué a Golda Meir y Trabajé en un país que era el Israel idealista, y siempre pensé que era un país que nunca haría lo malo, pero, por supuesto, lo estaban haciendo mal, incluso entonces”.