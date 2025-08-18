Helen Mirren dice que James Bond debe ‘ser un chico’: una mujer ‘no funciona’

Helen Mirren May interpreta a un espía retirado en su nueva película «The Thursday Murder Club», pero el ganador del Oscar insiste en que el próximo Bond James «Tiene que ser un chico».

En una nueva entrevista con Revista de saga (a través de Noticias de la BBC) Junto a su coprotagonista del «Jueves Murder Club» y ex actor de Bond Pierce Brosnan, Mirren dijo que su personaje Elizabeth es una representación «más realista» de un espía.

«Muchas mujeres han trabajado en ese mundo. Ella es una manifestación de una realidad, eso es seguro», dijo Mirren a Saga, y agregó: «¡Pero no tan divertido como Bond!»

Mirren continuó: «Soy tan feminista, pero James Bond tiene que ser un chico. No puedes tener una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convierte en otra cosa».

Desde que Daniel Craig retiró su versión de Bond en 2021, los rumores han estado girando sobre quién interpretará al legendario espía a continuación, y si podría ser una mujer. Chatter se intensificó después de que Amazon tomó el control de la franquicia de bonos en febrero, con Insiders que revelan Variedad En junio, Amazon está interesado en lanzar un actor británico menor de 30 años. Jacob Elordi, Tom Holland y Harris Dickinson están en la parte superior de la lista de deseos (sí, Elordi es australiano, pero aparentemente no es un factor decisivo). El Helmer Denis Villeneuve «Dune» está a bordo para dirigir la nueva película de James Bond con el creador de «Peaky Blinders» Steven Knight Writing.

En declaraciones a Saga, Brosnan dijo que no tiene más que buenos deseos para la próxima persona que tiene la suerte de asumir el papel 007. «Estoy muy emocionado de ver al próximo hombre subir al escenario y ver una exuberancia y una vida completamente nuevas para este personaje», dijo.

«Adoro el mundo de James Bond. Ha sido muy bueno para mí. Es el regalo que sigue dando», agregó Brosnan. «Y ahora solo soy un miembro de la audiencia, sentado, diciendo: ‘Muéstranos lo que vas a hacer'».