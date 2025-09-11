El Royal Shakespeare Company ha presentado una poderosa temporada de primavera 2026 que verá Kenneth Branagh Regreso a Stratford-upon-Avon por primera vez en más de tres décadas, unido por el ganador del Premio de la Academia Helen Hunt y doble ganador de Olivier Mark Gatiss En sus debuts de RSC.

Las atracciones de marquesina presentan a Branagh tirando de doble servicio, protagonizada por Prospero en «The Tempest» bajo la dirección de Richard Eyre y como Lopakhin frente a Madame Ranyevskaya de Hunt en la nueva adaptación de Laura Wade de «The Cherry Orchard», Helmed del Director Cop-Artista de RSC Tamara Harvey.

El regreso de Branagh marca un importante regreso a casa para el actor y director, que abordará Prospero por primera vez a pesar de trabajar en 35 producciones de Shakespeare a lo largo de su carrera. «The Tempest» se ejecuta del 13 al 20 de junio en el Royal Shakespeare Theatre, con el ex director artístico del Teatro Nacional Eyre al timón.

Hunt, conocido por su giro ganador del Oscar «Tan bueno como se pone», hará su reverencia de RSC en la versión de Wade sobre la jugada final de Chekhov, que se ejecuta el 10 de julio al agosto. 29 en el Teatro Swan. La producción se reúne con Wade con Harvey luego de su aclamada colaboración «The Constant Wife» a principios de este año.

La estrella de «Sherlock» y «League of Gentlemen» asuman el papel principal en «The Resistible Rise of Arturo UI» de Bertolt Brecht, que marca la primera vez que la compañía ha organizado la alegoría de Hitler. Seán Linnen dirige la sátira política, que se ejecuta del 11 de abril del 30 de mayo en el cisne.

La temporada también destaca las voces emergentes con el debut de dramaturga de Martina Laird «Driftwood», con la trinidad colonial de la década de 1950 al borde de la independencia. El trabajo de la lista de premios Verity Barguate, dirigida por Justin Audibert de Chichester Festival Theatre, toca el otro lugar desde el 17 de abril de 30 a mayo de 30 antes de transferirse al Teatro Kiln de Londres.

Completando la pizarra hay una coproducción familiar «A Midsummer Night’s Dream» con el Teatro Unicornio, dirigido por Rachel Bagshaw y editado por Robin Belfield. La producción se extiende en el otro lugar del 19 de junio al 30 de agosto.

Los directores co-artísticos Harvey y Daniel Evans dijeron: «De la tardía meditación de Shakespeare sobre la libertad y el perdón hasta la obra final preciense de Anton Chekhov, a través de la sátira de Bertolt Brecht, sátira asombrosa sobre el ascenso del fascismo, nuestra relación con la familia, la comunidad y el estado se compran bruscamente en el enfoque en 2026. el uno del otro.

Las producciones de primavera se unen a una pizarra anunciada anteriormente que incluye a Adrian Lester en «Cyrano de Bergerac», Sam Heughan y Lia Williams en «Macbeth» y Alfred Enoch en «Henry V.»