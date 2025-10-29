Heidi Gardner y Ego Nwodim sobre el entorno ‘desafiante’ en ‘SNL’

Después de salir”Sábado noche en vivo«antes de la temporada 51, Heidi Gardner y mi dinero Se sinceró sobre la cultura laboral en el icónico programa de sketches nocturno.

Mientras recibía a Gardner en ella Podcast “Gracias papá”Nwodim dijo que el elenco de “SNL” tiene que pasar mucho tiempo “íntimo” juntos escribiendo y ensayando, lo que puede unir a todos o generar desprecio dentro del grupo.

“Tener que compartir un espacio tan íntimo juntos durante horas y horas los sábados, jueves y viernes, cuando estábamos ensayando, sí, nos hizo acercarnos rápidamente”, explicó Nwodim. «Pero no tiene por qué funcionar de esa manera. Tampoco puede acercarlos. Puede hacer que no se gusten. Puede hacerles sentir lo que sea mutuamente: ‘Estoy compartiendo un espacio con esta persona’. Pero estoy muy agradecido de habernos acercado tanto”.

Gardner agregó que estaba agradecida por la amistad que ella y Nwodim construyeron mientras estaban en el programa y agradeció que los egos nunca se interpusieran en el camino.

«Me siento muy honrado de haber trabajado tan duro allí, y luego también trabajamos tan duro en nuestra amistad, lo cual, por cierto, no fue difícil», dijo Gardner. «Solo quiero decir que somos humanos, por eso tenemos egos, queremos cosas para nosotros mismos, queremos tener éxito. No hubo muchas ocasiones en las que pudimos tener éxito de la manera que queríamos y al mismo tiempo».

Más adelante en la discusión, Nwodim dijo que puede ser un desafío sentir que el elenco de “SNL” está “ganando juntos”, lo que, entre otras razones, hace que el programa “no sea el lugar más fácil para trabajar”. Sin embargo, elogió a Gardner por ser “una luz en lo que puede ser un lugar tan desafiante”.

Y añadió: «Pero pienso, si puedes irte, en un lugar donde puede volverse tan competitivo y puedes volverte tan egoísta, si puedes irte y seguir siendo extraordinariamente encantador y tan ligero y seguir derramando energía en otras personas como tú, creo que lo has conseguido».

jardinero dio a conocer su salida de “SNL” el 28 de agosto después de estar en el programa durante ocho temporadas, mientras Nwodim se fue el 12 de septiembre después de su séptimo. El elenco de “SNL” experimentó una gran reorganización antes de la temporada 51, con David Walker, Emil Wakim y Michael Longfellow todos abandonando el espectáculo. Ben Marshall, miembro de Please Don’t Destroy, pasó al elenco principal, mientras que Martin Herlihy pasó al equipo de redacción y John Higgins abandonó el programa.