Heidi Gardner se va de «Saturday Night Live» después de ocho temporadas, múltiples fuentes dicen Variedad.

La noticia se produce en medio de una sacudida en la serie de comedia de bocetos de NBC, que esta semana vio la partida de Michael Longfellow, Emil Wakim y Devon Walker antes de la temporada 51.

La temporada pasada, Gardner fue la miembro actual del reparto actual con más tiempo. En la temporada 49, apareció en más bocetos que cualquier otro miembro del elenco. Ella es conocida por sus personajes de «actualización de fin de semana», incluido el crítico de cine adolescente Bailey Gismert y Angel, «la novia de cada boxeador de cada película sobre boxeo».

Fuera de «SNL», Gardner ha aparecido en «encogiendo» junto a Jason Segel, así como «los otros dos» y la película de baloncesto de Adam Sandler «Hustle».

NBC no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Gardner marca el último ejemplo de una actualización de la lista en Studio 8H. Caminante anunció su partida Desde «SNL» en Instagram el 25 de agosto, escribiendo: «El programa y yo hicimos tres años juntos, y a veces era realmente genial. A veces era tóxico como el infierno. Pero hicimos lo que aprovechamos al máximo lo que era, incluso en medio de toda la disfunción. Hicimos una familia Lil Fucked».

«No volveré a SNL el año que viene. Fue un golpe de llamada para recibir, pero estoy muy agradecido por mi tiempo allí», escribió Wakim en Su anuncio. «Cada vez que escaneé en el edificio, pensaba lo loco que es ir al trabajo allí. Era la experiencia más aterradora, emocionante y gratificante de mi vida y lo extrañaré mucho y todas las personas brillantes que trabajan allí que lo hicieron sentir como un hogar».

«Saturday Night Live» regresa en NBC el 4 de octubre con el estreno de la temporada 51. La nueva temporada se desprende de un histórico 50 aniversario, que se agachó con varios documentales, un concierto de Radio City Music Hall especial y una transmisión de tres horas con las leyendas «SNL».