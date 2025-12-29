Héctor Souto convoca a 25 jugadores, la selección nacional de fútbol sala de Indonesia se centra en la Copa Asiática 2026

VIVA – Selección Nacional de Fútbol Sala de Indonesia ha vuelto a escribir tinta dorada en la historia del deporte indonesio. Después de ganar con éxito la medalla de oro de los SEA Games 2025 en Tailandia, el equipo de Garuda no tuvo mucho tiempo para perderse en la euforia.

Lea también: Fabio Grosso elogia hasta el cielo el terrible dúo de Tarik Muharemovic y Jay Idzes



Nos aguardan grandes desafíos. Copa Asiática Futsal 2026 se celebrará en Yakarta del 27 de enero al 7 de febrero de 2026 e Indonesia no es sólo un participante, sino un anfitrión con grandes ambiciones de hablar mucho a nivel asiático.

Como paso inicial de preparación, la Federación Indonesia de Fútbol Sala (FFI) convocó oficialmente a 25 jugadores para participar en el campo de entrenamiento de la Selección Nacional de Fútbol Sala de Indonesia. El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de redes sociales de FFI el lunes 29 de diciembre de 2025.

Lea también: Jordi Cruyff se separa del PSSI y se convierte en director técnico del Ajax



Entrenador Héctor Souto Seguimos confiando en una serie de nombres experimentados que han sido la columna vertebral del equipo. Varios jugadores veteranos como Mochammad Iqbal, Brian Ick, Samuel Eko y Rio Pangestu vuelven a la lista, lo que garantiza que se mantenga el equilibrio entre experiencia y regeneración.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) designó oficialmente a Indonesia como única sede Copa Asiática de Fútbol Sala 2026. La decisión se anunció en noviembre de 2024, adelantándose a Pakistán, que también la había propuesto.

Lea también: Medios canadienses filtran el contrato de John Herdman con la selección de Indonesia hasta 2030



Indonesia ha preparado dos sedes principales para celebrar este prestigioso evento: el Indonesia Arena, Senayan y el Velódromo Internacional de Yakarta. Se considera que ambos estadios cumplen con los estándares de la AFC y tienen capacidad e instalaciones de clase internacional.

El pleno apoyo de los aficionados será sin duda una fortaleza adicional para la selección nacional de fútbol sala de Indonesia, que recientemente ha mostrado una tendencia de desempeño positiva, incluida una victoria histórica sobre Australia en un partido de prueba internacional.

Lista de 25 jugadores de la selección nacional de fútbol sala de Indonesia

Kiper:

Ahmad Habiebie (East Star Surabaya FC)

Muhammad Albagir (Acero Negro FC)

Muhammad Nizar (Pangsuma FC)

Angga Ariansyah (Unggul FC)

Ancla / Flanco-Ancla:

Rizki Xavier (Cosmo JNE FC)

Ardiansyah Nur (Acero Negro FC)

Río Pangestu (East Star Surabaya FC)

Dewa Rizki (Cosmo JNE FC)

Todo alrededor:

Dipo Arrahman (Pangsuma FC)

Romi Humandri (FC FC)

Flanco del pie izquierdo:

Bryan Ick (Acero Negro FC)

Mochammad Iqbal (East Star Surabaya FC)

Andarias Kareth (Fafage Banua FC)