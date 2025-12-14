Hechos sorprendentes sobre el caso de WO Ayu Puspita, el dinero de la futura novia se utilizó para vacaciones en el extranjero: pago de cuotas de la casa

Yakarta, VIVA – El velo de presuntas prácticas fraudulentas y de peculado realizadas por el propietario del organizador de la boda (WO) Ayu Puspita cada vez más abierto.

La policía reveló que cientos de candidatos habían depositado dinero novia en cambio, fluye para financiar el estilo de vida del sospechoso, desde vacaciones hasta en el extranjero para pagar las cuotas Casa. Así lo reveló el Director General de Investigación Criminal de la Policía de Metro Jaya, el Comisionado de Policía Iman Imanuddin.

Dijo que Ayu utilizó los fondos de los clientes sin cálculos comerciales claros. El dinero que debería haberse utilizado para las necesidades de la boda de la víctima se desvió para intereses personales.

«Motivos económicos, ¿por qué? Porque los beneficios obtenidos de las acciones llevadas a cabo por los sospechosos se utilizaron para beneficio personal», dijo Iman, citado el domingo 14 de diciembre de 2025.

Los resultados de la investigación revelaron que los fondos de depósito de los novios se utilizaron para satisfacer las diversas necesidades personales de Ayu Puspita. La policía encontró un flujo de fondos utilizados para pagar las cuotas de la casa y financiar viajes al extranjero.

«Ya sea para pagar las cuotas de la casa, para viajes al extranjero o para otros intereses personales», dijo Iman.

Iman explicó que para mantener las ruedas del negocio en marcha, Ayu dirigió un negocio de organización de bodas utilizando un esquema Ponzi o cavando agujeros para tapar agujeros. Los fondos de nuevos clientes se utilizan para cubrir obligaciones con clientes existentes.

«Para cubrir las actividades que se registran primero, porque el valor es barato. Luego cubrirá con el siguiente registrante. Lo mismo después de eso», dijo.

«Así que al final, después de tanto tiempo, esto se convirtió en una gran pérdida que tuvo que soportar, el sospechoso no pudo cumplir», dijo.

El negocio de organización de bodas, iniciado en 2016, finalmente colapsó. Aunque no obtendrá una entidad legal hasta 2024, la práctica del esquema Ponzi continúa llevándose a cabo con varias ofertas de paquetes baratos que tientan a los futuros novios.

«Por ejemplo, un fantástico lugar para celebrar una boda. Luego están los paquetes de vacaciones a lugares ofrecidos por los sospechosos. A Bali, por ejemplo, con paquetes turísticos, con paquetes de luna de miel. Esto atrae a las víctimas a utilizar los servicios de los sospechosos», dijo.