¡Hechos impactantes! Las víctimas del banco de la víctima de secuestro sádico fueron elegidas al azar solo por tarjetas de visita

Yakarta, Viva – El caso de secuestro sádico mató a la cabeza de un submarino de uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), cada vez más brillante.

Los últimos hechos me hacen batir la cabeza. Víctima Aparentemente elegido al azar, solo con una tarjeta de presentación. Director de Investigación Criminal General Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Triputra, reveló el autor Sin conocer a Ilham en absoluto.

«Esto fue elegido al azar porque sucedió que uno de los sospechosos tenía su nombre al principio. Así que nadie estaba familiarizado con la víctima», dijo Wira a los periodistas el martes 16 de septiembre de 2025.



Dirreskrimum Metro Jaya Policía regional, Kombes Pol Wira Satya Triputra

Mientras tanto, el jefe de la subdirma de crímenes y violencia de la Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta, explicó el comisionado adjunto Abdul Rahim, inicialmente sospechoso de que C Alias ​​Ken quería mover dinero de una cuenta latente a una cuenta de refugio.

Sin embargo, la acción requiere la aprobación de la cabeza de la sucursal. Debido a que nadie quiere trabajar juntos, los perpetradores están decididos a recurrir a las opciones más sádicas, a saber, el secuestro.

«Antes del secuestro planificado de esta víctima, los perpetradores en este caso K alias C invitan a DH (Dwi Hartono) a buscar o buscar algunos bancos que puedan ser persuadidos para trabajar con ellos», dijo Abdul Rahim.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hubo dos tni prajruit del destacamento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos que SAN había sido detenido por Pomdam Jaya.