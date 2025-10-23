¡Hechos impactantes! El cerebro de los hombres se encoge más rápido a medida que envejecen, ¿por qué?

Jacarta – A medida que envejece, aumenta el riesgo de sufrir trastornos. neurodegenerativo como una enfermedad Alzheimer también aumenta. A medida que una persona envejece, el volumen cerebral también disminuye tanto en la materia gris como en la materia blanca.

Lea también: Resulta que hacer más postraciones y memorizar el Corán puede prevenir el Alzheimer, Doctor: Eso es muy importante



Pero, curiosamente, un estudio publicado en la revista PNAS el 13 de octubre de 2025 descubrió que la velocidad de contracción del cerebro es diferente entre hombres y mujeres. Cerebro masculino Se encoge más rápido que el cerebro de una mujer.

Si la contracción del cerebro está relacionada con el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, ¿qué significa esto para la conocida mayor susceptibilidad de las mujeres al Alzheimer?

Lea también: Tenga cuidado si cambian los estilos de hablar de las personas.



¿Qué se encontró en esta investigación?

El estudio pretendía comprender si el tejido cerebral, es decir, la materia gris y la materia blanca, se reduce más rápidamente en hombres o mujeres a medida que envejecen. Como resultado, los investigadores descubrieron que los cerebros de los hombres experimentaban una mayor reducción de volumen, especialmente en la corteza. Mientras tanto, en las mujeres, la contracción se limita más a determinadas zonas y el grosor de la corteza permanece relativamente estable. La corteza juega un papel importante en las capacidades cognitivas como pensar, recordar y tomar decisiones.

Lea también: No menos sofisticado, el desarrollo de células madre en Indonesia puede superar enfermedades genéticas e incluso el cáncer



Curiosamente, no se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en términos de contracción. hipocampo, la parte del cerebro que desempeña un papel en la función de la memoria al menos hasta la vejez. En las mujeres, la disminución de esta zona sólo se observa en la edad avanzada. Sin embargo, esto no significa necesariamente que las mujeres tengan un mayor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas. Lo más probable es que este fenómeno se produzca porque las mujeres tienden a vivir más tiempo, por lo que la contracción en la zona del hipocampo sólo es visible cuando llegan a una edad avanzada.

Los resultados de este estudio parecen algo contradictorios. Sabemos que quienes padecen Alzheimer suelen tener el cerebro reducido y que las mujeres son más susceptibles a la enfermedad. Pero, por otro lado, esta investigación muestra que la contracción del cerebro no siempre indica enfermedad, sino que podría ser simplemente una parte natural del proceso de envejecimiento.

Aun así, los científicos enfatizan que aún se necesita más investigación para comprender realmente por qué las mujeres tienden a tener un mayor riesgo de padecer Alzheimer que los hombres.