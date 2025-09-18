¡Hechos impactantes! Eko Purnomo y Bima que fueron virales perdieron para abrir sus voces: «No participando en la manifestación»

Yakarta, Viva – Eko Purnomo que fue llamado desaparecido Después manifestación Ricuh En Yakarta, a fines de agosto, afirmó no participar en la manifestación que condujo al caos.

Leer también: Según se informa, desaparecido después de la demostración del caos de Yakarta, la confesión de Bima hasta que fue encontrada en Malang asombrosa



«Solo mirando (la demostración terminó el caos)», dijo Eko en la sede de la policía regional de Metro Jaya, jueves 18 de septiembre de 2025.



Eko Purnomo llamado Kontras Lost (delantero a la izquierda)

Leer también: Estas dos comunidades OJOL no participaron en la manifestación en el Ministerio de Transporte y el Parlamento, la razón fue sorprendente.



Lo mismo también fue transmitido por un hombre llamado Bima Permana Putra (29) que, según los informes, también desapareció. Hizo hincapié en que no participó en la demostración del caos a fines de agosto en Yakarta.

«No, no»

Leer también: Faltando después de la demostración Ricuh en Yakarta, se descubrió que Eko Purnomo encontraba una vida como pescador en Kalimantan



Anteriormente se informó, se descubrió que BIMA estaba en el Templo de Eng An Kiong, Kota Lama, Malang, miércoles 17 de septiembre de 2025, alrededor de 13.55 WIB. Allí, Bima se convirtió en un comerciante de juguetes de baile de leones frente al Templo Eng An Kiong, Malang.

Mientras tanto, Eko Purnomo fue encontrado en el centro de Kalimantan. Allí, trabajó como pescador de alias de captura de pesca. Para la policía, ambos afirmaron migrar porque querían vivir de forma independiente para ganarse la vida.