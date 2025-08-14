¡Hechos impactantes! Brembo reveló la carga de frenado brutal de MotoGP en el anillo Red Bull

VIVA – Anillo de toro rojoEl circuito ubicado en Spielberg, Austria, fue nombrado oficialmente una de las pistas más severas para el sistema frenado en el calendario Motogp. Esta información fue revelada directamente por Brembo, un famoso fabricante del sistema de frenado que se convirtió en el proveedor oficial de todo el equipo en el evento de carreras de motor más prestigioso.

Leer también: Los neumáticos delanteros de Michelin Hard Revision en Austria MotoGP, ¡eche un vistazo a los detalles aquí!



El 33 por ciento del tiempo de carrera se usa para pisar los frenos



Francesco Bagnaia y Marc Márquez en MotoGP Assen 2025

Leer también: Explore la función de control de estabilidad en ECU MotoGP, la seguridad del corredor está garantizada



Residencia en análisis Brembo, para corredor MotoGP pasa casi 29 segundos de un total de 1 minuto 20 segundos en el tiempo promedio de vuelta para pisar los frenos. Esta cifra es equivalente al 33 por ciento de la duración total de la vuelta, lo que lo convierte en uno de los récords más altos en la temporada de carreras.

La carga de frenado alcanza 1.1 toneladas

Leer también: Marc Márquez fue revelado dos veces durante la pista Ducati en el circuito de Balaton Park



Para 28 vueltas completas en el MotoGP austriaco, la carga acumulada recibida por la palanca del freno delantera alcanzó alrededor de 1.1 toneladas. Esta presión continua requiere la extraordinaria fuerza física del corredor, así como la alta durabilidad del dispositivo de freno.

Bend 4: Prueba más dura

Citado por Viva Automotive de Crash, jueves 14 de agosto de 2025, los datos muestran que la curva 4 es el punto de frenado más severo en el anillo de Bull Red.

– La velocidad cae de 301 km/h a 81 km/h en solo 5.2 segundos

– La distancia de frenado es de alrededor de 246 metros

– La fuerza de compresión de la palanca de freno alcanza 5.3 kg

– Delelación extrema hasta 1.5 g

– La presión hidráulica del freno alcanza 11.3 bar

– La temperatura del disco de carbono toca 630 ° C

Se deben usar discos de 355 mm



Fermin aldeguer di motogp prancis 2025 Foto : Instaggram Ferminer

Debido a la alta carga de frenado, Brembo requiere el uso de 355 mm delante del diámetro de 355 mm en MotoGP. Este tamaño ayuda a evitar el sobrecalentamiento en el sistema de frenado, así como aumentar la potencia de detención del motor a alta velocidad.

Dificultad máxima en la escala Brembo

Brembo dio una calificación difícil de 6 de 6 para el circuito de anillo Red Bull en la categoría de frenado. Este número indica que esta pista no solo exige alta velocidad en una ruta recta, sino también un frenado de precisión y constante durante toda la carrera.

Estos datos demuestran que MotoGP no solo es una competencia rápida, sino también de resistencia física, técnicas de frenado y confiabilidad de los componentes. Red Bull Ring es uno de los circuitos más desafiantes para los corredores y los sistemas de frenos, donde cada segundo en la zona de frenado puede ser un determinante de la victoria.