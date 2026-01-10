Hechos horribles sobre el Manchester City después de la masacre despiadada del Exeter City

VIVA – ciudad de manchester hizo una gran historia en la historia del fútbol inglés. Los Citizens se convirtieron en el primer equipo inglés de primer nivel en marcar 10 goles en un partido oficial desde 1966, tras destruir al Exeter City con un aplastante marcador de 10-1 en la tercera ronda. Copa CUATRO.

Este partido histórico tuvo lugar en el Etihad Stadium el sábado (1/10) por la noche WIB. Frente al Exeter City, el representante de la División Tres, el equipo pep guardiola apareció increíblemente dominante y escribió un disco que ha permanecido intacto durante casi seis décadas.

Desde que sonó el primer pitido, el Manchester City inmediatamente tomó el control del partido. El récord empezó a tomar forma en el minuto 12, cuando el City abrió el marcador a través de Max Alleyne. Partiendo de una cruz, Erling Haaland Ganó el duelo aéreo antes de que Alleyne agarrara el balón con un zurdazo que el portero del Exeter no pudo detener.

La historia del City continuó en el minuto 24. Rodri marcó el segundo gol con un potente disparo lejano que se coló por la escuadra, subrayando el dominio total de los gigantes de la Premier League.

El desastre para la ciudad de Exeter continúa. Antes del descanso, se crearon dos goles en propia puerta debido a la continua presión del Manchester City. Jake Doyle-Hayes y Jack Fitzwater juzgaron mal el balón, lo que le dio al City una ventaja aplastante de 4-0 al final de la primera mitad.

La segunda parte fue el escenario perfecto para una celebración de goles y la confirmación de la historia. Rico Lewis abrió la serie de goles, seguido por Antoine Semenyo, que consiguió su nombre en el marcador con un fantástico remate tras un pase de Rayan Cherki.

Tijjani Reijnders Luego creó un momento especial con un hermoso tiro curvado que le dio al City su séptimo gol, una cifra que los acercó a un récord poco común.

La historia finalmente está verdaderamente grabada. Nico O’Reilly anotó el octavo gol, Ryan McAidoo añadió el noveno, antes de que Rico Lewis anotara nuevamente en el tiempo de descuento para asegurar que el Manchester City alcanzara cifras dobles de goles en un partido oficial.

El Exeter City anotó un gol de consolación a través de George Birch en el minuto 90, pero eso no borró el hecho de que esa noche perteneció al Manchester City.