Hecho, Mu fue derrotado por el Arsenal en Old Trafford

VIVA – Manchester United Destruido en Old Trafford, Arsenal Ganar controvertido a través del gol de Riccardo Calaforiori

Leer también: ¡En curso! Live Live Streaming Big Match Premier League Manchester United vs Arsenal



Manchester abrió la temporada 2025/2026 con una derrota patética. Jugando en casa, Old Trafford, Red Devils humilló el Arsenal con un puntaje delgado de 0-1 el domingo 17 de agosto de 2025.

Aún más doloroso, el objetivo único de los Gunners se creó a través de una situación controvertida que hizo que los seguidores Mu ira.

Leer también: ¡Old Trafford está ardiendo! Manchester United vs Arsenal de Batallas de Sesko y Gyokeyes



El Arsenal abrió una puntuación rápida en el minuto 13. A través del esquema de la esquina, Riccardo Calaforii logró dirigir el balón salvaje contra Altay Bayindir. Sin embargo, el momento estaba lleno de controversia.

William Saliba fue visto bloqueando el movimiento de Bayindir cuando estaba a punto de asegurar la pelota. Como resultado, el portero no pudo hacer una captura perfecta. Calaforiori utilizó la oportunidad para marcar goles.

Leer también: Guardiola no está mareado por la derrota, pero tiene muchos jugadores estrella



A pesar de la fuerte protesta lanzada por los jugadores de MU, el árbitro Simon Hopper no se movió. El objetivo permanece aprobado y Old Trafford también pareció congelarse en decepción.

Los intentos de desesperación de Mu terminaron en vano

Dejado en la primera mitad, el Manchester United intentó responder. Patrick Dorgu es casi un salvador. La dura patada de su pie izquierdo ha conquistado a David Raya, pero la pelota solo alcanzó el poste de la portería.

Se realizó la sustitución de los jugadores. Amad Diallo, Benjamin Sesko y Manuel Ugarte entraron para aumentar el poder de golpe. Sin embargo, el dominio de la posesión de la pelota no produjo goles.

David Raya se convirtió en una pesadilla

Su sufrimiento se volvió más completo cuando Bryan Mbeumo tuvo una oportunidad de oro en el minuto 72. Su cabezazo estaba justo en el objetivo del Arsenal, pero David Raya tuvo un desempeño brillante con un doloroso rescate de reflejos para los fanáticos anfitriones.

A pesar de notar más tiros y posesión de la pelota, el Manchester United permaneció contundente frente al gol. Cada oportunidad siempre es cruda antes de la defensa de la reunión del Arsenal y una acción impresionante.

Old Trafford ya no es una fortaleza

Hasta que sonó el largo silbato, el puntaje 0-1 no cambió. El Arsenal regresó a casa con tres puntos completos, mientras que MU cayó en su propia sede.

Esta derrota se siente más amarga porque proviene de un objetivo que huele a la controversia. Old Trafford, que alguna vez fue conocido como un fuerte aterrador, ahora es un lugar de sufrimiento para los Red Devils.