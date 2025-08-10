Hecho en Indonesia Run 2025 celebrado con éxito, corriendo juntos apoyando a la industria deportiva indonesia

VIVA – Taman Mini Indonesia Indah (TMII) es testigo del extraordinario espíritu de Made in Indonesia Run 2025 que se celebró el 10 de agosto de 2025. correr Esto, organizado por la red media con el apoyo del Ministerio de Industria y el Ministerio de Jóvenes y Deportes, junto con varios patrocinadores famosos, logró atraer la atención de miles de participantes de varios niveles de la sociedad.

Con dos categorías de competencia, 5k y 10k, este evento asistió 5,000 corredorIndicando cuán entusiastas son las personas indonesias en el apoyo de eventos que no se trata solo de correr, sino también para celebrar los productos locales indonesios. El tema llevó a «miles de pasos de millones de trabajos», describe la gran intención de este evento para promover el trabajo de los niños de la nación y fomentar un amor por los productos locales.

No solo la competencia, hecha en Indonesia Run, quiere fomentar la conciencia pública sobre la importancia de apoyar a la industria nacional. Al involucrar a varias partes interesadas, este evento busca fortalecer la colaboración entre los actores de la industria local, al tiempo que fomenta el espíritu del patriotismo.

«A través del apoyo de los productos indonesios, también apoyamos el crecimiento económico de la nación y otorgamos premios a los empresarios locales que luchan por recaudar el nombre de Indonesia en el mundo internacional», dijo el viceministro de Industria, Faisol Reza, poco antes de liberar a los participantes.

No solo el gobierno, varias marcas conocidas también apoyan este evento. Entre ellos, Bri, Consina, BNI, Telkomsel, Mind Id, PNM, Crystaline, IFG, Antam, Aqua, Sunra, Mandiri, Wedison, Lion Air, OJK, y en Journey, que participaron en el apoyo a este evento y fortalecieron la campaña de amor de los productos locales.

Tommy Kurniawan, fundador de Mid Network, reveló: «Este entusiasmo muestra que la gente indonesia apoya firmemente productos hechos por el doméstico. Continuaremos celebrando eventos similares en otras ciudades para expandir su impacto».

Además de los eventos deportivos, Made in Indonesia Run también muestra un lado alto de la preocupación social. En este evento, la caja de donación fue entregada a dos legendarios antiguos atletas, Martha Kase y Hapsani, que habían enorgullecido a Indonesia en el Arena Internacional.

Martha Kase, una ex atleta de East Nusa Tenggara, quien ganó una medalla de plata en los Juegos SEA de 1987 y tres veces consecutivos ganó el oro en Pon, así como a Habsani, un atleta de relevos de 4×100 metros, el medalista de Silver and Bronze Sea Juegos, se convirtió en un símbol de la lucha deportiva indonesia. Después de retirarse, los dos experimentaron dificultades económicas y se vieron obligados a vender sus medallas para sobrevivir.

«Esta donación es una forma de agradecimiento y nuestra gratitud a los héroes de los deportes que han enorgullecido el nombre de Indonesia. Queremos recordarle al público que a pesar de que se han retirado, todavía son héroes», dijo M. Rodli Kaelani, presidente del comité hecho en Indonesia dirigido 2025.

Diputado Industria deportiva KemenporaR Isnanta dijo que este evento no solo jugó un papel en la promoción de productos locales, sino que también tuvo un impacto positivo en la economía local. «Si este evento se lleva a cabo en varias regiones, la industria del deporte puede mover la economía de la comunidad local. Con miles de participantes, la velocidad del dinero creada es definitivamente miles de millones», dijo Isnanta.

Con el éxito del evento Made in Indonesia Run 2025, se espera que este impulso continúe. Esta actividad se llevará a cabo en varias ciudades de Indonesia, haciendo que la campaña sea orgullosa de usar productos fabricados en Indonesia aún más fuertes y equitativos en todo el país. Hecho en Indonesia Run no es solo un evento deportivo, sino también un movimiento colectivo para elevar la dignidad de las industrias locales indonesias.