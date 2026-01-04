¡Hecho! El emisor petroquímico Prajogo Pangestu se anexa la red de gasolineras Esso en Singapur

Jacarta – Emisores petroquímicos Prajogo PangestuPT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), completado adquisición red de gasolineras públicas (Gasolinera) Esso De Singapur el 1 de enero de 2026.

La dirección de Chandra Asri enfatizó que esta transacción se completó después de que se cumplieran todas las aprobaciones regulatorias y las condiciones de cierre. Este paso marca la importante expansión de la empresa fuera de Indonesia, además de fortalecer su posición comercial en la región del Sudeste Asiático.

«PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) anunció que ha completado la adquisición de la red de estaciones de servicio Esso en Singapur», escribió la dirección en un comunicado oficial citado en la divulgación de información el domingo 4 de enero de 2025.

La dirección de Chandra Asri añadió que la finalización de esta transacción es una continuación de la estrategia a largo plazo del Grupo de construir una plataforma de infraestructura energética integrada y altamente duradera.

Fábrica Chandra Asri Pacífico Foto : Sitio web de Chandra Asri Pacífico

«La finalización de esta transacción es el siguiente paso en la estrategia del Grupo Chandra Asri para construir una plataforma de infraestructura energética integrada y resistente», continuó.

A título informativo, la red de gasolineras Esso es conocida como uno de los actores más antiguos en Singapur que satisface las necesidades de combustible de la comunidad y el sector del transporte. La existencia de estas gasolineras forma parte del ecosistema energético de la ciudad-estado con ubicaciones dispersas y desempeña un papel de apoyo a la movilidad diaria de las personas.

Esta adquisición es el esfuerzo de la compañía por buscar oportunidades de crecimiento. Como objetivo a largo plazo de la empresa, también crea valor sostenible para las partes interesadas.