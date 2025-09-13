VIVA – centrocampista Equipo nacional Indonesia, Ivar JennerFinalmente anotó el primer gol en su carrera profesional. De hecho, este objetivo solo nació después de una larga espera durante casi tres años desde su debut en 2022.

El momento histórico estuvo presente cuando Jenner ayudó a Jong Utrecht 2-0 a ganar sobre el RKC Waalwijk en el continuo Eerste Divisie en Zoudenbalch Sports Complex, Utrecht, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Al entrar en el minuto 67 reemplazando a Emirhan DeMircan, Jenner solo tardó seis minutos en mostrar calidad. En el minuto 73, recibió el pase de Lynden Edhart y luego disparó un tiro duro desde fuera del cuadro de penalización. La pelota perforó la esquina izquierda del gol sin ser detenido por el portero Mark Spenkelink.

El objetivo de Jenner completa la ventaja de Jong Utrecht, quien primero abrió el puntaje a través de Massien Ghadd del final de la primera mitad. El puntaje 2-0 duró hasta que sonó el largo silbato.

Para Jenner, este objetivo no es solo un número adicional en el marcador. Más que eso, este es un momento que cierra una larga espera ya que se sometió a un debut profesional con Jong Utrecht el 10 de enero de 2022 contra Jong Ajax.

«El tiro de Ivar Jenner no solo hizo el marcador 2-0, sino que también marcó el primer gol en la carrera profesional de fútbol del centrocampista», escribió FC Utrecht a través del sitio web oficial del club.

La nota se sintió aún más especial porque Jenner solo podía romper el objetivo del oponente en la 58ª aparición en Eerste Divisie.

La victoria sobre RKC Waalwijk también extendió la tendencia invicta de Jong Utrecht en los juegos en casa esta temporada. El club ahora ocupa nueve clasificación con una colección de siete puntos.

Para Jenner, este primer objetivo podría ser un punto de inflexión de carrera. El más a menudo confiado en aparecer después de una lesión, el rendimiento es sin duda una noticia alentadora para Equipo nacional indonesio. Porque, Garuda jugará un partido difícil contra Arabia Saudita (8 de octubre) e Irak (11 de octubre) en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.