Heather Gay sobre el avión Mystey de Meredith Marks, llamando a los mormones una secta

“Las verdaderas amas de casa de Salt Lake City» está en ascenso en su sexta temporada, y cada episodio supera al anterior: el programa se ha convertido en una visualización obligada en vivo. El programa Bravo está en una racha de años que rara vez se ve en la televisión. Y podría decirse que esa racha cristalizó (para mezclar metáforas) en el final de la temporada 4 del programa, en el que protagoniza brezo gay desenmascaró a su compañera de reparto Mónica García como un troll de Internet que había acosado a las mujeres durante años, proporcionando la «¡Recibos! ¡Pruebas! ¡Cronología! Capturas de pantalla» que ambos los libraron de García y al mismo tiempo colocaron a “Las verdaderas amas de casa de Salt Lake City” en el Salón de la Fama de Bravo. El BravoCon los asistentes han tratado a las mujeres como a la realeza, y durante la grabación de Andy Cohen del 13 de noviembre de “Days of Our Wives”, en la que miembros veteranos del elenco de todas las ciudades se reunieron en el escenario del Planet Hollywood, el elenco de “Salt Lake City” recibió el mayor rugido de la audiencia. Gay, que es a la vez observador de Bravo y estrella de la cadena, dice: «Fue increíble sentir eso». Gay ha escrito dos libros superventas, “Bad Mormon” de 2023 y “Good Time Girl” del año siguiente, en los que ha seguido reconociendo públicamente haber crecido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su último esfuerzo en ese espacio es la docuserie de tres partes de Bravo “Sobrevivir al mormonismo«, que se estrenó en Bravo y Peacock el 11 de noviembre. En él, Gay utiliza el modelo de Leah Remini de «Scientology and the Aftermath» para exponer las prácticas abusivas y corruptas dentro de la iglesia mormona. Es emotiva mientras lo hace; es personal para ella. Y al final, da voz a su comprensión de que creció en una secta. ¡En una nota más ligera! Gay y sus compañeros de reparto se fusionaron con el elenco de “Below Deck: Down Under” para un viaje en yate que estuvo fuera de este mundo en todos los sentidos. Pero el viaje culminó en un extraño incidente en el Episodio 9 (“Unicorn Overboard”) cuando Meredith Marks tuvo una especie de locura fuera de cámara en el avión de regreso a casa. Lo que llevó a esto es que Marks estaba enojado, comprensiblemente, porque Britani Bateman había acusado a Seth Marks de tener una amante (¿había visto un TikTok?), y luego afirmó que lo estaba haciendo por el propio bien de Marks. ¡Bien! Eso no le cayó bien a Marks, quien supuestamente comenzó a enfurecerse con Bateman en el aeropuerto y no se detuvo hasta que aterrizaron de regreso en Salt Lake City muchas horas después. Bateman estaba tan molesta (no, destrozada) según todo el elenco, excepto Marks, que necesitaba que la sacaran del avión. Dónde estaban las cámaras y por qué nadie sacó sus teléfonos (que sepamos) es un misterio que durará años. Cortesía de Getty Images A continuación, desde la sala de prensa de BravoCon, Gay aborda esa pregunta, habla sobre “sobrevivir al mormonismo” y lo difícil que fue para ella llamar a los SUD una secta, y habla de por qué su nueva carrera en la escritura de ficción es una extensión lógica para ella porque, como mormona, “vives en la ficción”. Tengo que comenzar con el episodio más reciente de «The Real Housewives of Salt Lake City». Necesito saberlo todo. Este es nuestro Watergate. Sí, absolutamente. Entiendo.

¡Necesitamos llegar al fondo de esto! Según tus palabras, ¿qué pasó?

O sea, lo que pasó fue todo lo que dije en los confesionarios y en el programa. Y verás las consecuencias de todo eso. Pero no pasó ni más ni menos que lo que todos contamos.

¿Se desarrollará durante el resto de la temporada?

Definitivamente se discutió y se resolvió. no funcionó! Definitivamente es repartido con para los próximos episodios. Y no los he visto, pero lo viví, y sé lo que está por venir.

¿Y por qué nadie lo filmó? ¿O grabarlo?

Quiero decir, ninguno de nosotros pensó en hacerlo.

¿Incluso Britani, que estuvo grabando cosas sin motivo la temporada pasada?

Pensé que tal vez Britani sí. ¡Y tal vez lo hizo!

Eh.

Quizás alguien lo grabó. No lo sabemos. Todavía queda mucho por ver.

¿Lo sabes y no puedes decirlo?

No lo sé definitivamente. Sinceramente, no lo sé definitivamente.

¡Crees que alguien lo grabó!

Creo que va a ser un resto de temporada realmente interesante.

Está bien, está bien. Ver, o supongo que escuchar, a Meredith en ese estado, ¿cómo fue eso?

Bueno, quiero decir, ella estaba molesta. Ver a tu amiga enojada… nunca la había visto tan enojada antes. Y se sintió preocupante, intenso y dramático. Y fue, ya sabes… intensificado por lo que hemos visto antes.

¿Y tu opinión es que Lisa la estaba incitando?

Creo que Lisa estaba haciendo lo que dijo: estaba tratando de apoyar a su amiga, ¡pero no puedes apoyar a una amiga cuando está acosando a alguien! ¿Usted sabe lo que quiero decir? Lo entiendo, pero era una situación sin salida para Lisa y podría haber salido mejor.

¡Tema diferente! Me encantó “Sobrevivir al mormonismo”. ¿Cómo surgió?

Cuando escribí “Bad Mormon” y vi la gran cantidad de apoyo, y la resonancia que tuvo el libro, y la comunidad que realmente amó el libro y se unió a mí, solo quería promover esa experiencia y llegar a más personas. Me inspiré mucho en Leah Remini y su material sobre Scientology. Pensé: puedo usar esta plataforma de cultura pop de una manera que sea realmente significativa e importante para mí.

Muchas veces se trivializa el reality show, ¿sabes? Pero la plataforma y el alcance no lo son. Así que sentí como una oportunidad increíblemente oportuna para mí usar la plataforma de una manera que cambiaría vidas y crearía un espacio para personas que amo mucho y que no han tenido la oportunidad de compartir sus historias o ser escuchadas.

Al final del tercer episodio, llegas a la conclusión de que creciste en una secta. ¿Puedes hablarnos de cómo llegaste allí?

Hablo de cómo la palabra está tan cargada y tan cargada. Y si no fuera así, me sería muy fácil decir eso, porque sí: las cosas que hice en el Templo y como mormón, me confirmaron que es una secta. Y eso es muy, muy difícil para mí decirlo. Y es algo con lo que todavía estoy luchando, trabajando y redefiniendo todos los días.

Y entonces yo odiar la palabra. Odio que sea un pararrayos a la defensiva y se sienta tan ofensivo. Pero la verdad es que es sólo una palabra. Y si la palabra se aplica, por definición, a la situación, deberíamos poder usarla.

¿Dudó sobre si llegar a esa conclusión?

Sí. Todavía dudo en este momento.

Sí, de hecho puedo ver eso mientras hablas de ello.

Todavía me es muy querido. También es la cultura en la que vivo, mi historia, mi vida, mi historia y mi identidad. No quiero menospreciar quién soy y en lo que me he convertido. Pero decir eso se siente como si lo fuera.

Desde Portada semanal de EE. UU. hacia abajo“The Real Housewives Salt Lake City” está recibiendo todos los elogios. Estoy seguro de que se dieron cuenta en la grabación de “Watch What Happens Live” de anoche, con todos los elencos de todas las ciudades, que recibieron más aplausos que cualquier otro programa.

Quiero decir, fue increíble sentir eso… y estaban cantando el nombre de María. Fue increíble, sí.

¿Por qué crees que es?

Creo que porque somos todo lo que el otro tiene y estamos juntos en esto. Y creo que nos divertimos mucho juntos. Y tenemos muchos conflictos naturales, y eso genera magia.

Otros programas se han desmoronado porque el elenco pelea tan brutalmente que terminan sin poder estar juntos en una habitación. De verdad, y ese es el final del espectáculo. ¿Cómo se mira a la cara a alguien que ha dicho… o que tu has les dijo: cosas terribles, ¿y seguir adelante? Tomemos la pelea de botes con Lisa Barlow….

Nos damos mucha gracia y estamos creciendo y aprendiendo juntos. Y por cursi que parezca, lo llevamos al límite. Y no quiero ponerme filosófico, pero como a muchas de nosotras somos mujeres a las que nunca se les permitió empujar cualquier cosa al límite. Y así, en este espacio, juntos, podemos. Cometemos muchos errores y lo llevamos demasiado lejos. Pero creo que por eso nos damos gracia unos a otros para retractarnos, sanarnos y ser mejores.

¿Dónde estáis tú y Lisa ahora?

Considero a Lisa una amiga. Absolutamente. Y eso no significa que no vayamos a tener conversaciones difíciles y continuas. no lo somos perfecto amigos. ¡No soy perfecto, también soy un amigo de mierda!

Quiero decir, ella tendrá la edición de villana esta temporada.

Si quiere que las cosas sean diferentes, puede actuar de manera diferente. Es bastante simple, ¿sabes? Hay mucho alcance allí. Ella puede girar.

Hablando de la edición del villano: Jen Shah saldrá de prisión en algún momento. ¿Se le permitiría alguna vez volver al programa?

Quiero decir, Andy dijo que no quería volver a verla nunca más, así que respondió eso por todos nosotros.

¡Gracias a Dios! Entonces, en términos de usar tu plataforma para siempre, ¿qué más tienes que hacer?

Actualmente tengo un contrato para libros de cuatro novelas con Podium Entertainment y voy directamente a los audiolibros. Son todos ficción. Son todas como 30.000 palabras. Y me encanta. Ahora mismo tengo un thriller romántico con Simon & Schuster en el que estoy trabajando; actualmente estoy haciendo el Lo deportivo de fútbol de NBC. Y estoy trabajando en una versión con guión de «Bad Mormon».

¿Siempre habías escrito ficción? No, pero yo era mormón y tú vives en la ficción. ¿Sabes? Es como construir tu vida en torno a Harry Potter. Y realmente creo que al ficcionalizarlo puedo romper muchas de esas barreras internas que me impiden ser el escritor que quiero ser. Porque simplemente no quiero ser vulgar, no quiero ser grosero, no quiero ser demasiado sexual, no quiero ser demasiado sucio. Va a ser un experimento. Pero me encanta escribir y es lo que quiero hacer.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.