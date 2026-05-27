‘Heated Rivalry’ no es elegible para el Emmy, pero sigue siendo grande en la Academia de Televisión



La Academia de Televisión realmente quiere honrar el exitoso romance de hockey “Heated Rivalry”. Pero debido a que fue producido únicamente por productores canadienses y no se originó en una cadena estadounidense, el programa no es elegible para el Emmy.

En realidad, es bastante desconcertante: los proyectos internacionales en estos días no parecen tener problemas para ingresar a la carrera por los Emmy; simplemente agregue un estudio o cadena estadounidense a su lista de productores y, boom, será elegible para un Primetime Emmy. “Downton Abbey”, “Squid Game”, “Baby Reindeer” fueron programas que claramente se originaron en el extranjero, pero aún así fueron ganadores aquí.

Hay que reconocer que “Heated Rivalry” sigue siendo exclusivamente canadiense, sin un socio de producción estadounidense. Creado por Jacob Tierney, el programa es una producción de Accent Aigu Entertainment para el transmisor Crave del conglomerado canadiense Bell Media.

Por supuesto, durante el proceso de desarrollo, existía la posibilidad de que un financiero estadounidense abordara el programa, lo que lo habría hecho elegible para el Emmy. Pero cuando esos productores potenciales quisieron meterse con la creatividad del programa, Bell y Accent Aigu decidieron hacerlo solos.

HBO no adquirió los derechos de transmisión del programa en EE. UU. apenas unas semanas antes del lanzamiento, lo que lo complica, ya que claramente no participaron en la producción de la temporada 1 del programa. Tal vez HBO aún podría haber forzado un crédito de producción, o al menos haber exigido ser socio en la temporada 2. Pero en un notable acto de moderación, Casey Bloys de HBO decidió que no quería arruinar el éxito.

“Creo que lo último que necesita el programa es que la gente se entrometa en lo que funciona”, me dijo en diciembre cuando la manía de “Heated Rivalry” alcanzó su punto máximo. «Claramente, tienen una buena idea del programa y de lo que funciona. Así que estaré emocionado de recibir mis episodios y destacarlos en HBO Max».

Y bien por ellos, incluso si eso significa que HBO Max no podrá aumentar su cuenta de Emmy con posibles nominaciones o victorias por “Heated Rivalry”. Que el espectáculo canadiense sea canadiense. Después de todo, HBO Max todavía se está beneficiando enormemente del éxito inesperadamente monstruoso del programa: en la última revisión, “Heated Rivalry” tuvo un promedio de 10,6 millones de espectadores por episodio en los EE. UU. según Warner Bros. Discovery.

Ha pasado casi medio año desde que se emitió el final de la temporada 1 de “Heated Rivalry” el 26 de diciembre de 2025 y los fanáticos todavía hablan obsesivamente sobre el programa y sus estrellas. Connor Storrie presentó un episodio de febrero de “Saturday Night Live”, se convirtió en embajador de marcas como Tiffany & Co. e Yves Saint Laurent y ha sido elegido para varias películas próximas. Hudson Williams tiene una demanda similar: aparece en un video musical de Laufey, protagoniza una campaña para Peloton y reserva una gran cantidad de nuevos trabajos cinematográficos y televisivos.

Juntos, Williams y Storrie son ineludibles: fueron portadores de la antorcha en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en la alfombra de la Met Gala y actualmente son algunos de los presentadores más solicitados en las entregas de premios.

HBO puede consolarse sabiendo que se subió a otra producción internacional, “Half Man”, de Richard Gadd ambientada en el Reino Unido, lo suficientemente temprano como para ser elegible. “Half Man” parece ser un favorito para los Emmy, con Gadd potencialmente en camino de conseguir algunos trofeos nuevos junto con sus victorias en “Baby Reindeer” de hace unos años.

En cuanto a “Heated Rivalry”, puede que no esté nominada para los Emmy, pero hagan sus apuestas ahora: no puedo imaginar que la ceremonia de este año no tenga a Williams y Storrie al frente y al centro como presentadores. Probablemente incluso harán algunas bromas sobre estar en los Emmy, pero no poder conseguir uno.

En el circuito de premios, otros elogios están compensando la ausencia de los Emmy: “Heated Rivalry” recientemente obtuvo un Peabody, un GLAAD Media Award y un montón de nominaciones a los Canadian Screen Awards.

Y, por cierto, la Academia de Televisión también se aseguró de que todavía lo pruebe, al diablo con la elegibilidad para el Emmy. El 20 de mayo, la organización entregó seis Premios de la Academia de Televisión, que destacan «programas de televisión excepcionales y sus productores que han aprovechado el extraordinario poder de la televisión para promover el cambio social» y, lo que es igualmente importante, no tienen que seguir las reglas de los Emmy.

En la parte superior de esa lista: «Rivalidad acalorada».