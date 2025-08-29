Heat «tiene interés» en la posible compra de Terry Rozier: Informe

. Terry RozierLa tenencia con el Miami Heat es todo menos terminado. Fue adquirido para ayudar a conectar una brecha de larga data en la posición de armador. Desafortunadamente para el Heat, ha luchado para ubicarse en su sistema y ahora se espera que se negocie antes de la fecha límite de intercambio de febrero de 2026.

De acuerdo a Insider de la NBA Jake Fischer, Si el Heat no puede encontrar un socio comercial dispuesto, pueden considerar comprar a Rozier de su acuerdo actual.

«A principios de este mes, Miami intercambió a Haywood Highsmith a Brooklyn en un movimiento que ambos pusieron el calor bajo el impuesto de lujo y los preparó para volver a firmar a Dru Smith en un contrato de tres años», informó Fischer. «Esa podría no ser la última de las maniobras financieras en South Beach. Las fuentes dicen que Miami todavía espera separarse del veterano guardia Terry Rozier a pesar de que se dice que hay un escaso interés comercial en el jugador de 31 años».

«Rozier está programado para ganar $ 26.6 millones esta temporada, y se dice que el calor tiene cierto interés en comprarlo», continuó Fischer. «Sin embargo, para ser claros, ninguna compra parece inminente».

Rozier jugó 64 juegos para la lista de Erik Spoelstra la temporada pasada. Promedió 10.6 puntos, 3.7 rebotes y 2.6 asistencias, disparando 39.1% desde el campo. Miami necesitará una eficiencia e impacto mucho mejor de su guardia inicial.

El calor podría recurrir a Russell Westbrook

Andy Bailey de Bleacher Report cree que el calor podría «rescatar» Russell Westbrook de la agencia libre. Westbrook disfrutó de una temporada fuerte para los Denver Nuggets durante la campaña 2024-25. Ayudaría rápidamente a conectar la brecha dejada por la probable exclusión de Rozier de la rotación.

«La rotación del armador de Miami Heat está poblada en gran medida por los guardias combinados o disparadores», escribió Bailey. «En este momento, parece que Tyler Herro podría ser el titular en el 1 … tener un armador real y veterano en la lista podría estabilizar una segunda unidad que considera para incluir muchos talentos más jóvenes como Jaime Juez Jr., Nikola Jović y Davion Mitchell».

Westbrook jugó en 75 juegos la temporada pasada, promediando 13.3 puntos, 4.9 rebotes y 6.1 asistencias por juego. Probablemente aceptaría un trato mínimo después de luchar para aterrizar en un nuevo equipo.

Riley está abierto a agregar un jugador envejecido

Es poco probable que la edad avanzada de Westbrook sea una preocupación para Pat Riley. Riley recientemente se negó a descartar la idea de agregar un talento veterano a la lista del Heat.

«Creo que un gran jugador envejecido, que puede no ser capaz de llevar a un equipo juntos, puede llegar a la ocasión en los playoffs». Dijo Riley. «… sigo pensando que un jugador envejecido puede jugar. Mira a LeBron [James]. Quiero decir, mira a estos jugadores. Es increíble. Jugadores como LeBron y otros que han jugado a mediados o finales de 30 años y producidos a un alto nivel pueden ayudar a los equipos a ganar campeonatos. Tienes que elegir el correcto, pero no estoy en contra de eso, no «.

Si bien Westbrook sin duda sería una adición a corto plazo a la lista de Miami, podría establecerse un miembro clave de la rotación. Su capacidad para presionar el borde y crear oportunidades de puntuación aún está en un nivel de élite. Ambos Tyler Herro y Norman Powell Posearía la atención que Westbrook puede exigir.

Sin embargo, si el calor está interesado en agregar Westbrook, sería prudente hacerlo pronto. Al menos entonces puede estar con el equipo durante todo el campamento de entrenamiento y la pretemporada. De esa manera, puede comenzar a correr para su nuevo equipo.