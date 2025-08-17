Heat Signo de 6 pies 3 pulgadas a un acuerdo de 3 años: Informe

El Miami Heat han firmado Dru Smith a un contrato de 3 años y $ 7.9 millones. Michael Scotto de Hoopshype informó la adición a través de X.

«El Miami Heat y Dru Smith acordaron un acuerdo de 3 años y $ 7.9 millones, dijeron fuentes de la liga a @hoopshype», escribió Scotto. «Smith promedió 6.2 puntos en 51% de tiro y 53% del rango de 3 puntos con 1.5 robos en 14 juegos la temporada pasada. Los agentes Aaron Reilly y Reggie Berry finalizaron el acuerdo».

Smith, de 27 años, pasó la temporada pasada con el calor, y claramente hizo lo suficiente para ganarse un papel más importante dentro de la rotación para la próxima temporada. Proporcionará una chispa de puntuación desde el banco. Erik Spoelstra probablemente esperará que Smith sea el último diamante en bruto a través del sistema de desarrollo del talento del Heat.

Además, Smith puede encontrarse con un papel más grande de lo esperado como Terry Rozier continúa lidiando con problemas fuera de la cancha. El veterano guardia también ha luchado por tener un impacto en el calor y es poco probable que aparezca en la rotación la próxima temporada. Smith indudablemente querrá capitalizar esa oportunidad.

La decisión Highsmith de Haywood de Heat paga dividendos

El viernes 15 de agosto, el calor se negoció Highsmith de Haywood y una selección de 2031 de segunda ronda para el Brooklyn Nets. Miami recuperó una selección de draft de segunda ronda de 2026 como parte del acuerdo.

«El Miami Heat ha intercambiado Haywood Highsmith y una selección de segunda ronda de 2032 a los Brooklyn Nets para una selección protegida de la segunda ronda de 2026, las fuentes le dicen a ESPN», «. Shams Charania informó. «Brooklyn se ha mantenido activo en las conversaciones comerciales, ya que el único equipo de la liga con un espacio de capitalización significativo restante, y lleva a Highsmith con una segunda ronda desprotegida. Los Nets también han adquirido dos primeras esta temporada baja para agregar a la primera y segunda selección de la segunda ronda en la liga.

La decisión de intercambiar a Highsmith es lo que creó el espacio de capitalización para que Miami firmara a Smith sin arriesgarse a convertirse en un equipo que paga con impuestos de lujo. Dadas las luchas de Miami en la posición de la Guardia en los últimos años, agregar a Smith a un acuerdo de varios años tiene sentido.

La esperanza será que pueda convertirse en una opción de respaldo confiable que pueda deletrear minutos en la rotación inicial cuando sea necesario.

Highsmith debido a la señorita 8-10 semanas

El 8 de agosto, el Heat informó que Highsmith estaba listo para perder de 8 a 10 semanas debido a su reciente cirugía. Eso probablemente sería antes de que comenzara a rehabilitar su lesión y volver a trabajar a plena aptitud.

Actualización de lesiones: Haywood Highsmith se sometió a una cirugía exitosa esta mañana para reparar una lágrima meniscal en su rodilla derecha que sufrió mientras entrenaba en Baltimore. Comenzará a la rehabilitación de inmediato y se espera que se pierda de ocho a 10 semanas. – Miami Heat (@MiamiHeat) 8 de agosto de 2025

Perder Highsmith será un golpe difícil para la profundidad del ala del calor. Sin embargo, la necesidad de agregar otro cuerpo en las posiciones de guardia probablemente superó lo que Highsmith aportaría a la rotación como un banco hacia adelante.

Smith ha demostrado algo de potencial y alza en los últimos años y ahora finalmente podría estar en línea para tener un papel legítimo dentro de la rotación de Spoelstra. Y, con un salario anual tan bajo, Miami podría redirigirlo fácilmente en un intercambio si las cosas no van según el plan. En general, el Heat ha disfrutado de un negocio fuerte, ya que continúan un impresionante verano de reclutamiento y preparaciones.