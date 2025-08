Heat enfrenta la decisión del contrato de HERRO a partir de octubre

Tyler HerroEl contrato actual con el Miami Heat está programado para funcionar hasta 2027. El antiguo sexto hombre del año ganará $ 31 millones para la próxima temporada y $ 33 millones en la campaña 2026-27. No hay opción de jugador o equipo en su contrato.

De acuerdo a Insider de la NBA Brett Siegel de ClutchpointsHerro se volverá elegible para una extensión de contrato en octubre. Sin embargo, dado el historial de Pat Riley con la entrega de extensiones, hay múltiples equipos vigilantes sobre cómo el mandato de Herro en Miami comienza a desarrollarse.

«Tyler Herro se vuelve elegible para una extensión de tres años por valor de cerca de $ 150 millones con el Miami Heat en octubre antes del comienzo de la temporada 2025-26. Esta es una situación que los equipos están vigilando, ya que Pat Riley siempre ha sido cauteloso con dar extensiones (ver la situación de Jimmy Butler para obtener detalles)», escribió Sigel. «Una decisión de extender o no extender a Herro contará la historia de cómo se ve el calor en el este».

Herro, de 25 años, se ha convertido en uno de los jugadores de rotación central de Miami en los últimos años. Después de la partida de Jimmy Butler A mitad de la temporada pasada, Herro comenzó a asumir una cantidad significativa de la carga ofensiva. En 77 juegos, promedió 23.9 puntos, 5.2 rebotes y 5.5 asistencias. Disparó 47.2% desde el campo y 37.5% desde lo profundo.

Adebayo de Heat satisfecho con la firma de Norman Powell

Durante su clínica anual de baloncesto juvenil, Bam Adebayo Habló con los medios de comunicación que asistieron. Compartió su emoción por agregar Norman Powell a la lista antes de la temporada 2025-26.

«Es una muy buena sacudida para nuestro equipo y ahora hay una dinámica diferente». Adebayo le dijo a Anthony Chiang del Miami Herald. «… Siento que Norman es uno de esos tipos que flota bajo el radar. Pero como viste este año, realmente ha demostrado que puede ser un jugador de calibre All-Star. Has visto lo que ha hecho y lo has visto crecer en esta liga. Y, obviamente, quiere tomar el próximo desafío. Obviamente, el próximo desafío es estar con el Heat de Miami. Estoy feliz de tenerlo».

Powell ayudará a aliviar la presión sobre los hombros de Herro. También proporcionará un espacio de piso de nivel de élite y una presión de borde adicional. Además, debe colocarse fácilmente en la rotación inicial de Erik Spoelstra mientras proporciona una asistencia defensiva confiable.

Se instó al calor a apuntar al agente libre hacia adelante

En un artículo del 29 de julio para ClutchpointsBrett Siegel sugirió Precioso achiuwa Como una posible adición de agencia libre para el calor.

«Un equipo que aún podría usar algo de ayuda para esta temporada baja es el Miami Heat», escribió Siegel. “Not only does this fit make sense because Achiuwa can play behind Bam Adebayo and improve his all-around game, but the former Knicks big man recently purchased a two-bedroom condo in South Beach…Miami has an open roster spot, and they can sign Achiuwa without crossing their first-apron hard cap…Prediction: Precious Achiuwa stays in Eastern Conference, joins Heat frontcourt behind Bam Adebayo «.

La versatilidad posicional de Achiuwa probablemente sería de gran interés para el calor. Spoelstra necesita profundidad adicional en la cancha delantera. Achuiwa puede jugar las posiciones de potencia hacia adelante y central. Suponiendo que esté dispuesto a firmar un trato mínimo, podría ser una fuerte adición a la lista de Miami. El tipo de adición que volaría bajo el radar pero tendrá un gran impacto en la cancha.

Achiuwa puede tener otros equipos monitoreando su disponibilidad. Como tal, si el calor lo adquiriera, pueden ser necesarios para moverse rápidamente.