‘Heat 2’ se mueve de Warner Bros. a Amazon MGM

Michael Mann «Calentar 2«, La tan esperada secuela de su drama criminal de 1995 protagonizado por Al Pacino y Robert de Niro, finalmente está ganando tracción.

Los artistas y productores de Amazon MGM, Scott Stuber, están en negociaciones finales para asegurar los derechos de «Heat 2». El proyecto se instaló en Warner Bros., pero el estudio permitió a los cineastas comprar la película después de estar en desacuerdo con el presupuesto, según The Hollywood Reporter, que dio la noticia de la posible venta. Amazon MGM planea lanzar «Heat 2» en los cines.

No hay ofertas de reparto en este momento, confirmó el estudio. Los detalles de la trama para la secuela tampoco se han revelado, aunque Mann adaptó el guión de la novela 2022 del mismo nombre que coescribió con Meg Gardiner. Los productores incluirán a Mann, Jerry Bruckheimer y Stuber y Nick Nesbitt de UA. Eric Roth y Shane Salerno servirán como productores ejecutivos.

«Heat», que celebra su 30 aniversario en diciembre, sigue un enfrentamiento explosivo entre un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles y un ladrón de carrera. La película fue un éxito de taquilla, ganando $ 187 millones a nivel mundial (no ajustado por inflación) contra un presupuesto de $ 60 millones.

Mann, mejor conocido por los thrillers como «Thief», «Garateral» y «The Insider», recientemente se refirió a «Heat» como «una de las mejores experiencias como director».

«La motivación para ‘Heat’ fue un desafío, y el desafío era contar historias auténticas sobre personas que han sido tan complejas como todos en la vida», dijo Mann en Septiembre en el Festival Internacional de Cine de Busan. Del seguimiento, bromeó: «Espero poder dispararlo en 2026. Estamos en medio de hacer todas las cosas: presupuesto, programación, proceso de casting».