¡Hearts2Hearts hace que los anuncios de grandes ofertas de Shopee 11.11 sean aún más divertidos y coloridos!

Jacarta – Hearts2Hearts, un grupo de chicas de SM Entertainment que actualmente está en ascenso y tiene una base de fans que continúa creciendo, se ha vuelto a robar la atención del público con el lanzamiento de su primer mini álbum titulado «Focus». Exactamente después de 8 meses de debut, el mini álbum Hearts2Hearts fue lanzado oficialmente ayer 20 de octubre de 2025. En este álbum, los miembros exudan el encanto juvenil y encantador que es su marca registrada. Se presentan 6 canciones que son muy pegadizas, fáciles de escuchar y llenas de ritmo que hacen que cualquiera quiera moverse y escucharlas una y otra vez. Con un concepto musical fresco, Hearts2Hearts confirma cada vez más su existencia como uno de los grupos novatos más prometedores de este año.

La cosa no queda ahí, en medio de la euforia de su regreso, Hearts2Hearts también ha vuelto a ser tema de conversación gracias a su colaboración con tienda en la campaña Shopee 11.11 gran venta. Su apariencia súper alegre y enérgica en el anuncio de 30 segundos capturó con éxito la atención de muchas personas. Con una vibra juguetona y una química natural entre los miembros, los miembros lograron crear una atmósfera divertida y colorida e hicieron sonreír, cantar e incluso balancearse a la audiencia.

El toque de alegría al cantar la canción «Más Económico, Más Rápido», sumado a una coreografía tan compacta y sin esfuerzo, hace que todo el anuncio se sienta animado y divertido. No solo mima los oídos con jingles súper pegadizos, sino que también cautiva los ojos con la vibra juvenil característica de Hearts2Hearts. ¡La combinación de voces poderosas y movimientos sincronizados realmente hace que al público le resulte difícil apartar la mirada! La energía que irradian no solo genera entusiasmo por las compras en Shopee, sino que también aumenta el entusiasmo por el lanzamiento del mini álbum «Focus», que actualmente está en el centro de atención entre los fanáticos y amantes de la música K-pop.

Colaboración de Hearts2Hearts con Shopee en la campaña Shopee 11.11 Big Sale

A través de un video subido hoy a la cuenta de Instagram de Shopee Indonesia, todos los miembros cantan la letra en indonesio con dulces expresiones y pronunciación fluida. Y desde su lanzamiento, el vídeo publicitario de Shopee x Hearts2Hearts recibió inmediatamente muchos elogios y respuestas positivas de los fans de Hearts2Hearts y de los internautas indonesios.

