Headgum despide al 30% del personal en la última señal de luchas por los podcasts

goma de mascarla red de podcasts de comedia, despidió a alrededor del 30% de su personal a principios de este mes en medio de continuos vientos en contra en la industria de los podcasts.

Casey Donahue, director de vídeo, se encontraba entre los afectados.

«Fue duro, pero un recordatorio de lo volátil que se ha vuelto la industria», dijo. «Mi enfoque siempre ha sido crear programas y visuales que eleven el talento y la marca, y estoy orgulloso de lo que pude lograr con mi equipo en Headgum».

Marika Brownlee, directora de marketing, también fue despedida después de casi una década en la empresa con sede en Los Ángeles. Fue solo la segunda ronda de despidos durante su mandato, luego de otra ronda en 2022.

«Definitivamente fue un shock», dijo. «Se comunicó en el gran esquema de: ‘Estos problemas están ocurriendo en toda la industria’, lo cual sé que es cierto».

Headgum tenía alrededor de 22 empleados antes de los despidos, que se anunciaron el 2 de octubre. La compañía también abandonó recientemente su estudio de Nueva York. A algunos se les dijo que si los recortes no se hacían de inmediato, la empresa sólo duraría unos meses más.

La empresa no respondió a una solicitud de comentarios.

El negocio de los podcasts se ha visto muy afectado este año. En junio, Pineapple Street Studios fue cerrar por su propietario, Audacy, y costó casi 30 puestos de trabajo. Spotify también eliminó 15 puestos de trabajo en su división de podcasts, reduciendo la plantilla en The Ringer y Spotify Studios en aproximadamente un 5%. maravilloso despedido casi 100 empleados cuando Amazon reorganizó la empresa en agosto.

Headgum, que se ha mantenido independiente, parecía haber capeado la tormenta hasta cierto punto. En agosto, la empresa celebró su décimo aniversario mientras los líderes hablaban sobre crecimiento.

«Hemos creado programas transmitidos miles de millones de veces», escribió el director ejecutivo Marty Michael en LinkedIn en agosto. «Hemos creado un equipo con el que me encanta trabajar. Pero también nos hemos topado con obstáculos importantes: salidas de talentos, congelaciones del mercado publicitario, todas las cosas que no incluyen en las presentaciones. De alguna manera, diez años después, todavía estamos aquí. Seguimos creciendo. Todavía nos divertimos. Pero ahora, con un verdadero negocio detrás».

La “reestructuración” se discutió el jueves en el podcast “Doughboys”, un programa gastronómico de Headgum presentado por Mike Mitchell y Nick Wiger.

«En realidad, simplemente despidieron a un grupo de personas», dijo Wiger. «No tenemos ningún tipo de comprensión de lo que pasó. Simplemente estamos viviendo las consecuencias. Pero es un enorme fastidio. Son personas muy talentosas que ya no tienen trabajo».

La cadena presenta docenas de otros programas, incluido «¿Cuál es nuestro podcast?» con Beck Bennett y Kyle Mooney; “No es otro podcast de D&D”; «¡De hecho! con Adam Conover»; y “Handsome” con Tig Notaro, Fortune Feimster y Mae Martin.