He transferido IDR 250 millones

Kupang, Viva – El nombre de un juez en Tribunal Religioso de KupangIrwahidah, en el medio del centro de atención después de presuntamente involucrado en la práctica del fraude bajo la apariencia de reclutamiento de candidatos para funcionarios públicos (CPN). Juliana Soi, una de las víctimas, reveló que Irwahidah afirmó que era parte del Comité de Selección de CPNS en el Ministerio de Derecho y los Derechos Humanos.

Con este pretexto, se decía que estaba convenciendo a los posibles participantes de que cualquiera que depositara una suma de dinero se garantizaría que calificaría, mientras que las etapas de prueba solo se limitaron a la formalidad.

Juez de la corte religiosa de Kupang Irwahidah (Blue Hijab) al conocer a la víctima en Belu, NTT

Juliana Soi, dijo la historia de su introducción a Irwahidah que ocurrió a través de la pareja Muhammad Faisal y Zaenab en Atambua en junio de 2024. En ese momento, se le prometió que sus dos hijos se graduarían pagando RP175 millones por persona.

«Primero transfirí Rp5 millones el 3 de junio de 2024, luego Rp50 millones en efectivo en la Casa de Muhammad Faisal el 13 de junio de 2024 y varias transferencias más a la cuenta personal de la Sra. Irwah hasta un total de RP250 millones», explicó Juliana, miércoles (9/24/2025)

Pero del dinero total, Juliana solo tuvo tiempo de recibir RP. Hace 40 millones, mientras que los restantes alrededor de Rp210 millones no habían sido devueltos hasta ahora.

Juliana no está sola. Con él, había otras 12 víctimas de las regencias de Belu y Malacca que depositaron dinero con diferente dinero nominal.

Una experiencia similar fue experimentada por otra víctima, Duarte Tilman, quien dijo que había depositado fondos de Rp225 millones para garantizar la graduación de su hijo.

«He depositado Rp25 millones en efectivo en Atambua, luego transferir Rp. 80 millones, Rp. 30 millones, Rp. 20 millones y RP.

Otra víctima, SLD, residente de la aldea de Manumutin, el distrito de la ciudad de Atambua, afirmó creer debido al estado de Irwahidah como juez y comité de selección de CPNS.

«Creemos que la persona en cuestión es un juez y afirmó ser un comité de selección de CPNS. Pero después de que se pagó el dinero, la promesa nunca se mantuvo», dijo, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

SLD, que había recibido un premio estatal de Patriot Defending del ex ministro de Defensa, Prabowo Subianto, afirmó haberse reunido con Irwahidah en Kupang tres veces para exigir un reembolso. Sin embargo, la reunión terminó con una promesa vacía.

«El juez he engañado repetidamente. Por lo tanto, voy a Yakarta y pido protección legal a través de mis amigos de abogados aquí. Espero que esto pueda dar una salida para mí», dijo.

El abogado de las víctimas, Chandra Geba, enfatizó que este caso no podía considerarse trivial porque involucraba a un juez que se suponía que debía proteger la institución judicial.

«Este modo de fraude realmente empañó la institución de la corte. Por lo tanto, le pedí al jefe del Tribunal Religioso de Kupang que tomara medidas enérgicas contra los jueces reportados», dijo a la tripulación de los medios.

Agregó que el regreso de los fondos de la víctima fue muy urgente, porque la mayoría de ellos provenían de familias con condiciones económicas limitadas.

Del mismo modo, el abogado Dolan Coling confirmó su compromiso de llevar este caso al canal legal.

«Si en el futuro cercano, el juez no devuelve de inmediato todo el dinero tomado, informaremos el caso al jefe de policía regional de NTT», dijo.

Hasta que se emitió esta noticia, Irwahidah, como el partido reportado, no ha proporcionado una aclaración oficial sobre la acusación. (Jo Kenaru/Tvone/NTT)