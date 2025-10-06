¡He marcado esta pelea en el calendario!

Yakarta, Viva – portero principal Equipo nacional indonesio, Maarten paesReveló un espíritu extraordinario antes de dos partidos importantes de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. El equipo de Garuda está programado para enfrentar Equipo nacional de Arabia Saudita (8 de octubre de 2025) y Equipo nacional iraquí (11 de octubre de 2025).

En una entrevista exclusiva en la cuenta oficial de Instagram @FCDallas, Paes llamó a este partido como uno de los partidos más históricos para Indonesia.

«Muy, muy gran partido. Creo que este es el mayor partido en la historia de este país», dijo Paes.

A pesar de darse cuenta de la cantidad de presión, el portero de 26 años confirmó que él y sus colegas tenían que permanecer enfocados en el juego, no en el momento.

«Veo a uno de los entrenadores que dice que a veces tienes que jugar para el partido, no por el momento.

Nosotros, como equipo, no deberíamos hacernos demasiado cargados. Solo necesitamos jugar como de costumbre, y de esa manera tenemos la mayor oportunidad de ganar «, agregó.

Paes enfatizó que el equipo nacional indonesio estaba familiarizado con sus oponentes porque acababan de enfrentar a Arabia Saudita e Irak en la ronda anterior.

Recuperado de una lesión, listo para regresar a Garuda Bela

Kiper FC Dallas Acababa de recuperarse de una lesión que lo hizo ausente unas nueve semanas. Afirmó haber marcado este partido en su calendario personal como un momento importante para el regreso.



Maarten Paes, Equipo Nacional Indonesio vs Australia en clasificatorios de la Copa Mundial

«Me siento increíble. He marcado este partido en mi agenda. Esto es nueve semanas desde mi lesión, y creo que este es el momento adecuado para regresar», dijo Paes.

Paes también elogió al equipo de entrenadores físicos del FC Dallas que lo ayudó a recuperarse rápidamente.

«(Entrenador físico) Kwan Lee hizo trabajos extraordinarios. Ahora me siento muy bien. Hay un poco de cicatrices, a veces se siente rígido, pero el resto está listo».

Traiga el espíritu del FC Dallas al equipo nacional indonesio

Paes también destacó el rendimiento positivo del FC Dallas, quien registró ocho partidos invictos en Major League Soccer (MLS). Espera que el impulso pueda transmitirse al equipo nacional de Indonesia.

«Fue muy inspirador. Unas semanas antes de que me lesionara, comenzamos a convertirnos en un equipo que realmente luchó por la victoria», dijo Paes.