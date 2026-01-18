He bloqueado a Insanul Fahmi durante mucho tiempo.

Jacarta – Mi amor por mawa reiteró su posición tras permitirle Insanul Fahmi encontrarse con sus hijos en medio de conflictos domésticos no resueltos. Descartó la idea de que la reunión fuera una señal de reconciliación o mejora en la relación con su marido.

Lea también: La confirmación de Wardatina Mawa después de permitir que Insanul Fahmi conociera a niños



Se sabe que la reunión de Insanul Fahmi con Wardatina Mawa y sus hijos tuvo lugar en la oficina del abogado de Mawa en la zona occidental de Yakarta. Este momento llamó la atención luego de que un video que grababa el encuentro entre padre e hijo circulara ampliamente en las redes sociales y diera lugar a diversas especulaciones. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En el vídeo viral, se ve a Insanul Fahmi abrazando a su hijo con gran emoción. También se dice que pidió disculpas a Wardatina Mawa y su familia. Sin embargo, Mawa enfatizó que el permiso para la reunión se dio únicamente por los derechos e intereses de los niños, no como una forma de suavizar las actitudes hacia los problemas domésticos.

Lea también: Wardatina Mawa vuelve a estar decepcionada con Insanul Fahmi



A través de una carga en Instagram Story, Wardatina Mawa hizo una declaración bastante contundente. Reveló que desde el principio le había recordado a Insanul Fahmi que no grabara la reunión con una cámara. Sin embargo, en realidad el momento aún se difundió entre el público.

«Aunque me recordaron que no tuviera cámaras, ¿pero aparentemente? Hmm», escribió Wardatina Mawa, citada el domingo 18 de enero de 2026.

Lea también: Insanul Fahmi pide el regreso por el bien del niño, la reacción de Wardatina Mawa es inesperada



Esta declaración parecía ser una señal de que Mawa sentía que se habían violado los límites de privacidad que había establecido. Cree que el momento del encuentro entre padre e hijo no debe utilizarse para el consumo público, y mucho menos dar lugar a una narrativa engañosa.

Además, Wardatina Mawa corrigió las suposiciones públicas que vinculaban el encuentro con la posibilidad de reconciliación. Hizo hincapié en que durante mucho tiempo había cortado la comunicación directa con Insanul Fahmi y ya no estaba involucrado en asuntos personales con él.

«Para su información, he estado bloqueando IF durante mucho tiempo, el tektokan de la Sra. Afnan siempre es el mismo con respecto a los niños sin mí. Así que, por favor, no lo fríen», escribió Mawa.

Esta confirmación refuerza la posición de Wardatina Mawa de que la reunión no cambió su decisión. Destacó que la comunicación que se ha producido hasta el momento se limita a los asuntos del niño y se realiza a través del cuidador, sin involucrarlo directamente.