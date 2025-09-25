HC defiende la encuesta socioeconómica de Karnataka, exige la participación voluntaria







El jueves el Tribunal Superior de Karnataka (HC) se negó el jueves a mantener la encuesta socioeconómica en curso iniciada por el estado gobiernoA pesar de las objeciones planteadas por los peticionarios con respecto a su metodología e intención, informó la agencia de noticias ANI.

En su sentencia, el tribunal enfatizó que la participación en la encuesta debe permanecer completamente voluntaria. Ordenó al gobierno que emitiera una notificación clara que garantice que los ciudadanos sean conscientes de que no están obligados a participar.

El tribunal también subrayó la necesidad de una confidencialidad estricta en el manejo de datos de encuestas. Autoridades se les indicó que se asegurara de que ninguna información personal o sensible recopilada sea pública o compartida con ninguna entidad no autorizada, informó ANI.

El abogado senior Vivek Reddy, que representa a los peticionarios, criticó el proceso de la encuesta, calificándolo de fallas.

«En primer lugar, la división de casta no es correcto por el gobierno estatal. Todo el ejercicio es defectuoso porque no hay casta y subcasta de cabeza adecuada. Cuando estamos experimentando una encuesta de esta naturaleza integral, debe ser científico y claro. Han incluido varios otros grupos que no fueron incluidos en la encuesta. Nuestra principal preocupación es la creación de una casta artificial para manipular la encuesta y tomarla en la dirección equivocada. También había una preocupación con respecto al almacenamiento y protección de datos … «, dijo Reddy a ANI.

El 12 de septiembre, el primer ministro de Karnataka, Siddaramaiah, anunció el lanzamiento de una encuesta socioeconómica basada en castas a gran escala destinada a evaluar el panorama social del estado.

La iniciativa se está llevando a cabo bajo el liderazgo de Madhusudan Naik, presidente de la Comisión de Clases Backward (BC) y cinco miembros de la Comisión.

La encuesta, dirigida a aproximadamente siete residentes de millones de rupias, está programada para el 22 de septiembre y el 7 de octubre.

A pesar de las críticas de la oposición, el CM Siddaramaiah se ha mantenido firme en la posición del gobierno.

Hablando con los periodistas, dijo: «El BJP está haciendo política sobre este tema y acusando al gobierno del Congreso de ser anti-hindú. Todos los ministros han recibido instrucciones de condenar esto por unanimidad. La encuesta comenzará a partir del 22 de septiembre y no será pospuesta «.

A principios de julio, el primer ministro de Telangana, Revanth Reddy, presentó la ‘Encuesta Socioeconómica de Telangana-Modelo y Metodología’ en Indira Bhawan en Nueva Delhi. Destacando el enfoque integral de la encuesta, Reddy dijo que la iniciativa era «no solo una encuesta de castas, sino una encuesta social, económica, educativa, laboral y política».

Según los datos de Telangana, Otras clases atrasadas (OBC), Incluyendo musulmanes, cristianos, sijs y budistas en ejercicio, comprenden el 56,4 por ciento de la población del estado. Las castas programadas (SC) constituyen el 17.4 por ciento, las tribus programadas (STS) 10.8 por ciento y las castas hacia adelante 10.9 por ciento. Además, el 3.9 por ciento de la población ha sido clasificado como «sin casta», señaló el informe.

La encuesta también documentó castas previamente no listadas y evaluó su estado socioeconómico por nombre y ubicación.

(Con entradas ANI)





