HC de Rams elogia a Eagles D-Lineman antes de la revancha de división de NFC

El Rams de Los Ángeles se puse cara a cara con el Filadelfia Eagles En la ronda divisional de 2025 NFC antes de perder en los bajos en los últimos 2 minutos del juego, 22-28.

Un jugador de Filadelfia que fue una molestia para los Rams en el juego fue el tackle defensivo Jalen Carreteroquien grabó 2 capturas, 5 tacleadas, 2 desviaciones de pase, 3 hits en quarterback Matthew Stafford y forzó un balón suelto.

«Jalen Carter es un jugador especial y ha hecho muchas de las cosas correctas para continuar convirtiéndose en un jugador especial», dijo el entrenador en jefe de los Eagles, Nick Sirianni, a través de El sitio web de Eagles. «Y obtuvimos el derecho de jugar para un campeonato, el Campeonato de la NFC esta semana contra un muy buen equipo de fútbol».

«Jalen Carter, no puedo decir suficientes cosas buenas sobre su desarrollo como jugador. Eso simplemente no sucede debido al talento. Tiene talento como, ustedes lo ven».

El ex Bulldog de Georgia tuvo su mejor año la temporada pasada, convirtiéndose en un All-Pro de segundo equipo, lo que le consiguió su primer asentimiento de Pro Bowl y terminó 12º en el premio al Jugador Defensivo del Año.

El tackle defensivo ha tenido un comienzo lento esta temporada, solo registrando 2 tacleadas hasta ahora, pero podría volver a encaminar contra Los Ángeles. A pesar del comienzo lento, Carter sigue siendo una amenaza para cualquier línea ofensiva y podría llegar al campo.

El entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, elogió a Carter antes de la revancha de la ronda divisional de 2025 NFC en la Semana 3.

Entrenador en jefe de los Rams en Jalen Carter

Los Rams de Los Ángeles tendrán su desafío más difícil de la temporada desde el principio para determinar si los Rams son legítimos al vencer al ganador del Super Bowl de la temporada pasada.

Un miembro de los medios le preguntó a Sean McVay cómo la presencia de Jalen Carter en la línea defensiva afecta la llamada de juego de McVay.

«Tienes que ser consciente de él» McVay dijo. «Pero tienen (Eagles) a los jugadores de impacto en toda esta defensa, eso es lo que los hace geniales. Es un entrenador tan bueno contra el que te enfrentas en términos de entender cómo ponerlos en los puntos correctos. Jugar con sus fortalezas. La sensación del flujo del juego».

«Jalen es excelente. Sabes que me respeté mucho, yendo contra él dos veces el año pasado. Miras el currículum y el cuerpo de trabajo que él tiene. Su frente, su segundo nivel, su trasero. Son el verdadero trato».

Si los Rams vencieran a las Águilas, podrían consolidarse como un favorito del Super Bowl.

Carter contra la línea O Rams

La línea delantera de Los Angeles Rams tendrá las manos llenas con Jalen Carter.

La línea O podría estar sin guardia Steve Avilaquien actualmente se trata de una lesión en el tobillo y figura como dudoso para el juego.

De corredor Kyren Williams También tendrá que ser cauteloso de Carter. Williams corrió para 106 yardas en la ronda divisional de la NFC, con un promedio de 5.6 yardas por carrera.

Carter tuvo una buena muestra la última vez que enfrentó a los Rams y pudo volver a la pista esta temporada después de la semana 3.