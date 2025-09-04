HBO2 se convierte en éxitos de HBO y más

HBO está promulgando más cambios de nombre, ya que el cableador ha dado un cambio cosmético a seis de sus canales lineales de EE. UU.

HBO2 ahora se llamará HBO Hits. HBO Signature ahora es un drama de HBO. La zona de HBO en adelante será conocida como películas de HBO.

Además, Warner Bros. Discovery está reviviendo el nombre de Cinemax. Moremax ahora es Cinemax Hits. ActionMax ahora se llamará Cinemax Action. Y 5StaMax se renombra a Cinemax Classics.

Estos nombres actualizados se reflejarán en la televisión a partir de hoy, y también se aplicarán a los «canales» en aplicación en vivo dentro de HBO Max, que permite a los usuarios en planes seleccionados para transmitir la programación de HBO en vivo a través de transmisiones simultáneas.