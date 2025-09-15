HBO Max y Netflix ganan la mayoría de los Emmys: The Studio Tops Night

Al final del domingo Emmys La ceremonia, «The Studio» se había convertido en el mejor espectáculo del año, llevándose a casa 13 trofeos en total.

La comedia de la industria del entretenimiento de Seth Rogen y Evan Goldberg comenzó la noche que ya había ganado nueve premios en The Creative Arts Emmys los días 6 y 7 de septiembre. En el horario estelar de Emmy el domingo, recogió cuatro más: serie de comedia sobresaliente, actor de comedia principal (Rogen), direction de comedia y escritura de comedia. Sus victorias creativas de artes incluyeron premios para el actor de comedia invitada (Bryan Cranston), Casting, Cinematografía, trajes contemporáneos, supervisión musical, edición, diseño de producción, edición de sonido y mezcla de sonido.

«The Penguin» obtuvo el segundo más Emmys, ganando uno en la ceremonia de horario estelar (la actriz principal de la serie limitada Cristin Milioti y ocho en el Creative Arts Emmys para un total de nueve premios. En tercer lugar, en tercer lugar fueron «Adolescencia», «Severance» y «Snl50: The Anniversary» especializados con ocho premios cada uno, a menos que la adolescencia no sea la ficción. Adolescencia ”junto con la serie principal para un total de nueve.

Al contar por plataforma, Netflix empató con HBO/HBO Max como el más exitoso del año. «The Penguin» fue obviamente el mayor impulso para HBO y HBO Max, aunque el combo de transmisión de cable también recibió algo de ayuda de «The Pitt» con cinco victorias más tres victorias de «Hacks» y el documental «Pee-Wee como él mismo». Después de «Adolescence», los títulos más ganadores de Netflix fueron «Arcane» y «Love Death + Robots» con cinco victorias cada uno. Apple TV+ vino después de Netflix y HBO/HBO Max, logrando 22 victorias de los pecados combinados de «estudio» y «separación».

NBC fue la transmisión de más alto rango de la noche gracias al éxito de «SNL50: The Anniversary Special». Sus otros tres Emmy provenían de episodios regulares de «Saturday Night Live». Detrás de esto, como la plataforma No. 5 de la noche fue Disney+ gracias a dos victorias «Andor» y una gana cada uno de los documentales musicales sobre John Williams y los Beatles. Cuando se combinó con ABC, FX y Hulu victorias, Disney tuvo 13 victorias en general, una caída significativa del año pasado, cuando FX fue la red principal de los Emmy por sí solo gracias a «The Bear» y «Shogun». Este año, el cableador premium se llevó a casa solo dos victorias, ambas de «Bienvenido a Wrexham».

Vea un desglose completo de los Emmy por programa y por la plataforma a continuación.