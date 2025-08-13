HBO Max y Gkids hacen un acuerdo de licencia exclusiva para 20 películas de acción animada y animada para adultos

HBO Max y Gkids Continuará su asociación y ahora albergará 20 características animadas y de acción en vivo adicional.

A partir del 1 de septiembre, las obras de Makoto Shinkai junto con «Your Name», «Shin Godzilla» y «Perfect Blue», estarán entre los títulos que tienen su debut en la transmisión. HBO Max ya es el hogar del catálogo Studio Gibli en los Estados Unidos, distribuido por GKIDS.

«La asociación continua de HBO Max con GKIDS indica nuestro compromiso de traer animación japonesa de clase mundial y películas originales a nuestro público», dijo Royce Battleman, EVP, adquisiciones de contenido global en Warner Bros. Discovery. «Este acuerdo, que presenta obras maestras y favoritos de los fanáticos para transmitir por primera vez, nos permite continuar entregando películas premium a nuestros suscriptores y solidifica la posición de HBO Max como un destino líder en el espacio».

El presidente de GKIDS, Dave Jesteadt, agregó: «Estamos entusiasmados de continuar la relación con HBO Max y traer este emocionante paquete a nosotros transmitiendo al público.

Entre los títulos están:

«Niños que persiguen voces perdidas» (Dir. Makoto Shinkai)

«Fireworks» (Dir. Akiyuki Shinbo, Noboyuki Takeuchi)

«Fortune favorece a Lady Nikuko» (Dir. Ayumu Watanabe) (debut en la transmisión de América del Norte)

«Ghost Cat Anzu» (Dir. Yôko Kuno, Nobuhiro Yamashita) (debut en la transmisión de América del Norte)

«Lonely Castle in the Mirror» (Dir. Keiichi Hara) (debut en la transmisión de América del Norte)

«Love & Pop» (Dir. Hideaki Anno) (debut en la transmisión de América del Norte)

«El lugar prometido en nuestros primeros días» (Dir. Makoto Shinkai)

«Su nombre.» (Dir. Makoto Shinkai) (debut de transmisión 4K)

A finales de este año, se agregará lo siguiente a la plataforma:



«Angel’s Egg» (Dir. Mamoru Oshii) (debut en la transmisión de América del Norte, debut en la transmisión 4K)

«Liz and the Blue Bird» (Dir. Naoko Yamada)

«What Wall» (Dir. Masaaki Yasa)

«Actriz Millennium» (Dir. Satoshi Kon)

«Deja un buen juego, un juego» (o …………. worksaka) tú)

«Perfect Blue» (Dir. Satoshi Kon) (debut de transmisión 4K)

«Shin Godzilla» (Dir. Hideaki Anno, codirector Shinji Higuchi) (debut de transmisión 4K)

«Summer Wars» (Dir. Mamoru Hosoda) (debut en la transmisión de 4k)

«The Boy and the Beast» (Dir. Mamoru Hosoda) (debut de transmisión 4K)

«Los colores dentro de» (Dir. Naoko Yamada) (debut en la transmisión de América del Norte)

«La niña que saltó a través del tiempo» (Dir. Mamoru Hosoda) (debut de transmisión 4K)

«Wolf Children» (Dir. Mamoru Hosoda) (debut en la transmisión de 4k)

El acuerdo fue negociado por Liz Bannan Atcheson, vicepresidente, adquisición de contenido para HBO Max y Eric Beckman, fundador y CEO de GKIDS.