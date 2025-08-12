HBO MAX EQUIPOS CON ASIANTE SLEAPERA VIU para el paquete del sudeste asiático

HBO Max se está asociando con el gigante asiático de la transmisión Vio Para crear un paquete de suscripción unificado que debutará en cinco territorios del sudeste asiático antes de fin de año.

La colaboración entre Descubrimiento de Warner Bros.El streamer insignia y la plataforma regional de PCCW representan una alianza multiplataforma sin precedentes en la región de Asia Pacífico. Los clientes en Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia podrán acceder a ambos servicios a través de un solo plan de pago a partir del cuarto trimestre.

El acuerdo combina el Catálogo de Hollywood de HBO Max con la extensa biblioteca de programación asiática de VIU. Los suscriptores tendrán acceso a las franquicias premium de Warner junto con la lista de drama coreano de VIU, la serie china y el contenido producido localmente de todo el sudeste asiático.

La contribución de Warner incluye lanzamientos de películas importantes como la próxima «A Minecraft Movie» y «Pecadores«Más series establecidas como» Friends «y HBO Originals» The Last of Us «y» The White Lotus «. VIU trae éxitos de la realidad, incluidos «Running Man» y «2 Days 1 Night», títulos chinos como «The Immortal Ascension» y «Love tiene fuegos artificiales», además de nuevos originales coreanos «My Youth» y «Taxi Driver 3.».

James Gibbons, presidente de Asia Pacífico de Warner Bros. Discovery, citó el éxito de estrategias de agrupación similares en otras regiones como motivación para la expansión del sudeste asiático.

«Después de los beneficios probados de los consumidores y los negocios de los paquetes de HBO Max en otras partes del mundo, esta nueva oferta de transmisión proporcionará un fuerte valor de entretenimiento para los consumidores en todo el sudeste asiático y ayudará a impulsar el crecimiento de los suscriptores y la retención más fuerte», dijo Gibbons. «Con el acceso a dos colecciones complementarias y de clase mundial en una sola suscripción, los fanáticos locales pueden disfrutar aún más opciones, desde películas y series premium de Hollywood hasta contenido asiático local destacado».

Para VIU, la alianza representa un movimiento estratégico para mejorar su posición competitiva contra los rivales de transmisión global que se expanden a los mercados asiáticos. La CEO Janice Lee, quien también se desempeña como directora gerente de PCCW Media Group, enmarcó la asociación como parte de la plataforma en curso de VIU Evolution.

«Nuestra asociación con Warner Bros. Discovery es un emocionante paso adelante en nuestra promesa de mejorar continuamente las opciones de entretenimiento de VIU y conocer los gustos en evolución de nuestros espectadores», dijo Lee. «Al combinar el contenido de HOLYWOOD de HBO Max con los favoritos asiáticos de VIU en una sola suscripción de paquete, estamos ofreciendo más opciones en programas, acceso más fácil a contenido diverso y un mayor valor en una gama más amplia de programación».

Ambas compañías ofrecerán ventas directas del paquete a través de sus respectivos sitios web, aunque el contenido de cada servicio permanecerá accesible de forma independiente. Las características de la plataforma y la compatibilidad del dispositivo diferirán entre los dos servicios, con precios adicionales y detalles de lanzamiento que se revelarán en los próximos meses.

VIU opera un modelo freemium en Asia, Oriente Medio y Sudáfrica, combinando niveles libres respaldados por anuncios con suscripciones premium. La plataforma ganó una estrategia Inversión de la compañía de medios francés Canal+ El año pasado como parte de una iniciativa de crecimiento acelerada.