HBO Max continúa la expansión de Asia Pacific con lanzamiento de 14 mercados

Warner Bros. Discovery está acelerando su empuje de transmisión internacional con HBO MaxLa expansión de 14 territorios adicionales de Asia Pacífico establecido para el 15 de octubre.

El despliegue traerá el streamer premium a Bangladesh, Brunei, Camboya, Laos, Macao, Mongolia, Pakistán y Sri Lanka, entre otros territorios, marcando otro hito significativo en la agresiva estrategia de expansión global de la plataforma.

El tiempo de lanzamiento se alinea estratégicamente con la próxima serie original de HBO «IT: Bienvenido a Derry«Que se estrena el 27 de octubre. El drama inspirado en el Rey Stephen presenta un elenco de conjunto dirigido por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård. Universo Muschietti establecido en su película «it» Duology.

«Después de lanzamientos exitosos en Australia y Europa a principios de este año, la expansión global de HBO Max continúa trayendo entretenimiento incomparable a más fanáticos en todo el mundo», dijo JB Perrette, CEO y presidente de Streaming and Games Global en Warner Bros. Discovery. «A finales de año, HBO Max estará disponible en más de 100 mercados, con más por venir en 2026, incluidos los principales lanzamientos en Alemania, Italia y el Reino Unido»

El servicio exhibirá la cartera de Warner Bros. Discovery que abarca la programación de prestigio de HBO, franquicias de gran éxito como «Harry Potter«Y las propiedades del universo DC, más el contenido de Cartoon Network y varias redes de estilo de vida, incluidos Discovery, TLC, Food Network, ID y HGTV.

Los nuevos suscriptores accederán a lanzamientos teatrales recientes que incluyen «Superhombre«» Pecadores «y» Destino final: Bloodlines «, junto con la serie insignia de HBO» House of the Dragon «,» The Last of Us «,» The Penguin «y» The Pitt «.

La plataforma también contará con los próximos originales «The Paper» y «Mobland», programación de realidad como «Gold Rush», «Deadliest Catch» y «90 Day Fiancé», además de favoritos animados que abarcan «Tiempo de aventura», «We Bare Bears», «Tom y Jerry», «Looney Tunes» y «El maravilloso mundo de Gumball».