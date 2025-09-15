HBO Max a la serie ‘One Day In One Day in Octubre’ de Air Israel alrededor del 7 de octubre

HBO Max ha adquirido los derechos de los Estados Unidos a «Un día de octubre«, Una serie de eventos con guión basada en relatos de primera mano del ataque de Hamas contra Israel que condujo a la invasión del país a Gaza y encendió una guerra en el Medio Oriente.

La serie debutará el 7 de octubre, el aniversario de dos años de la masacre del Festival de Música Nova.

Filmado en el lugar en Israel, «One Day in Octubre» es producido por Fox Entertainment Studios en asociación con Yes TV y en asociación con Moriah Media. El programa se promociona como la primera representación de guiones en tiempo real de historias personales del ataque.

Per the logline, the series “presents seven emotionally gripping and artistically interwoven narratives of love, courage, sacrifice and survival. From families torn apart to moments of hope emerging in the face of unspeakable tragedy to incredible bravery against the odds, each episode reveals the human cost and resilience born out of chaos. The series portrays the victims’ and survivors’ experiences of that day and is brought to life by a distinguished cast y aclamado equipo creativo «.

El elenco incluye a Swell Ariel o, Noa Kedar, Naomi Levov, Hisham Suliman, Wael Hamdoun, Yuval Semo, Avi Azulay, Naveh Tzur, Yael Abecassis, Moran Rosenblatt, Michael Aloni, Neta Roth, Sean Softi, Lor Ashkenazi y Uri Perelman. «One Day in Octubre» es creado por Daniel Finkelman y Oded Davidoff, quien también se desempeña como director y escritor de la serie.

«Los trágicos eventos del 7 de octubre tuvieron un profundo impacto en todos nosotros», dijo Fernando Szew, presidente y jefe de Fox Entertainment Studios. «Desde el principio, nos acercamos a esta serie con el mayor cuidado, sensibilidad y urgencia para garantizar que las historias se contaran con autenticidad y respeto y rendir homenaje a las víctimas y a los heroicos sobrevivientes. Oded y el increíble fundición, equipo y equipos de Sparks Go, ZOA y YES TV realmente han creado que se convierte en cuentos que estamos orgullosos de mostrar. Día de octubre ‘una plataforma en los Estados Unidos »

Finkelman agregó: «Para mí, el cine y la televisión siempre han sido más que entretenimiento, son una forma de dar testimonio. Estas son historias de personas comunes que enfrentan momentos extraordinarios. En un momento en que la verdad es frágil, lo más poderoso que podemos hacer es atraer a la humanidad misma. Espero que estas historias abran corazones y despierten una conversación significativa».

Los escritores de la serie también incluyen a Liron Ben-Shlush, Amir Hasfari, Keren Weissman, Orit Dabush y Yona Rozenkier. Finkelman lidera la producción con Chaya Amor, Aviv Ben-Shlush, Lee Ben-Shlush Kuperman y Szew de Fox Entertainment. Jim Berk y Sheldon Rabinowitz son productores ejecutivos.