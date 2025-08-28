HBO haciendo un espectáculo ‘Fort Bragg Cartel’ sobre el narcotráfico militar

HBO está desarrollando una serie basada en el próximo libro «The Fort Bragg Cartel: tráfico de drogas y asesinato en las Fuerzas Especiales», que investiga homicidios de narcotraficantes y no resueltos dentro de las unidades de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos estacionadas en Fort Bragg.

El cableador dice que ganó los derechos del libro, escrito por el periodista y veterano militar Seth Harp, en una guerra competitiva de licitación. «The Fort Bragg Cartel» debuta el domingo 31 de agosto. HBO está buscando actualmente un escritor y showrunner para liderar la serie.

«The Fort Bragg Cartel» comienza como una investigación sobre el doble homicidio de 2020 de dos soldados estadounidenses estacionados en Fort Bragg, antes de descubrir una ola de tráfico de drogas, asesinatos sin resolver y corrupciones vinculadas a las fuerzas especiales de los Estados Unidos. El libro detalla cómo los veteranos militares contrabandearon drogas a los Estados Unidos desde países como Irak y Afganistán y se enredaron con los carteles. También revela una red de conspiraciones ayudadas por la policía corrupta y los encubrimientos militares.

La serie será producida por Harp junto con el ex presidente de HBO Films, Len Amato, a través de su compañía Crash & Salvage.

Harp es un periodista de investigación y corresponsal extranjero que ha informado de países como Irak, Siria, México y Ucrania para una variedad de puntos de venta, incluidos The New York Times, New Yorker y Rolling Stone. Antes de convertirse en reportero, practicó derecho en el estado de Texas durante cinco años, y durante la facultad de derecho y de derecho sirvió en la Reserva del Ejército de los EE. UU. Y realizó un recorrido de servicio en Irak. Está representado por CAA.