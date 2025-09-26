¡Haz una pérdida! Starbucks cerró cientos de puntos de venta y 900 empleados

Yakarta, Viva – StarbucksLa red de café gigante de los Estados Unidos se enfrenta a una gran presión en su negocio.

Leer también: El Ministerio de Manpower dijo que hay 10.7 millones de indonesios que buscan trabajo cada año



Después de años de ser un símbolo del estilo de vida urbano y los lugares de reunión populares, las empresas ahora deben tomar medidas drásticas para mejorar el rendimiento financiero.

Una de las estrategias anunciadas es el cierre de cientos Bueno así como podar a los empleados en la oficina central. Este paso fue dado después de que el negocio de Starbucks se estancó.

Leer también: Prevenir despidos masivos, el DPR insta al ministro del Ministro de Finanzas de Purbaya resistente al impuesto especial de cigarrillos: ¡millones de personas trabajan en este sector!



Según los informes, las ventas no mostraron mejoras significativas, las acciones cayeron en aproximadamente un 12 por ciento en el último año, y la estrategia de innovación iniciada por el CEO Brian Niccol no ha dado resultados satisfactorios.

Cambios en el menú, renovaciones de los puntos de venta, hasta que el lanzamiento de nuevos productos no sea suficiente para revertir la tendencia de disminución.

Leer también: Confiar en el trabajo: cada vez que hay un aumento en el impuesto especial de cigarrillos siempre nos preocupa los despidos



Ahora, Starbucks debe reestructurar el negocio a un costo muy grande. Niccol anunció que Starbucks cerrará cientos de puntos de venta este mes, o alrededor del 1 por ciento del total de ubicaciones.

Como se sabe, a fines de junio de 2025, la compañía tenía 18,734 puntos de venta en América del Norte. Con este cierre, Starbucks estima que terminará septiembre con solo 18,300 puntos de venta.

 

Ilustración de café Starbucks.

 

Ilustración de café Starbucks.

La Compañía estima que este esfuerzo de reestructuración costará US $ 1 mil millones o equivalente a RP16.7 billones.

Las acciones de Starbucks (SBUX) no se movieron mucho en el comercio previo al mercado después del anuncio.

En una carta a los empleados, Niccol escribe que la compañía ha realizado una revisión exhaustiva de la existencia de puntos de venta.

La ubicación que se cerrará es lo que «no puede crear el entorno físico esperado por los clientes y socios, o donde no vemos el camino hacia el desempeño financiero».

Starbucks a menudo cierre las salidas por varias razones, incluido el bajo rendimiento. Sin embargo, Niccol enfatizó que esta vez la escala era mucho más grande.

«Esta es una acción más significativa que entendemos que tendrá un impacto en los socios y los clientes. Nuestra cafetería es un centro comunitario, y cerrar cualquier ubicación no es fácil», dijo, como se cita CNNViernes 26 de septiembre de 2025.

A pesar de cerrar cientos de puntos de venta, Starbucks insistió en que volvería a la fase de crecimiento. La compañía planea revisar más de 1,000 puntos de venta con un nuevo aspecto que acentúa los asientos más cómodos, más enchufes eléctricos y tonos de color más cálidos.

Además, Starbucks también anunció Despido Además de 900 empleados de la oficina central, fuera de alrededor de 1,000 empleados que fueron despedidos en febrero pasado.

Los empleados afectados serán notificados el viernes y recibirán indemnización y un paquete de soporte bastante grande.

Niccol también dijo que se eliminarán muchas posiciones abiertas. «Sé que esta decisión tiene un impacto en sus parejas y familias, y no la hacemos fácilmente», escribió Niccol.

«Creo que estos pasos son necesarios para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resistente, lo que profundiza su impacto en el mundo y crea más oportunidades para socios, proveedores y comunidades a las que servimos».

Niccol se hizo cargo del liderazgo de Starbucks hace un año con la esperanza de poder revivir la gloria de la compañía. Sin embargo, los resultados financieros no son los esperados.

Además de recortar alrededor del 30% del menú, también introdujo nuevos elementos como cobertura de proteínas y agua de coco. La comida también experimentó una reorganización con el lanzamiento de productos de pan croissant y nuevos.

La compañía también agregó un pequeño toque como devolver las estaciones de azúcar y leche, agregar garabatos a la taza, para cambiar el nombre oficial a «Starbucks Coffee Company» para reafirmar la identidad central como una compañía de café.

Sin embargo, algunos cambios de menú realmente causan problemas. Varios baristas se quejaron de que se hicieron nuevas bebidas demasiado complicadas durante las horas pico, mientras que las nuevas reglas uniformes incluso desencadenaron una demanda.

Como resultado, con esta estrategia de reestructuración masiva, Starbucks espera salir de la presión y volver a crecer.