¡Haz una mirada! Esta es la aparición de una pila de miles de millones de dinero del juego en línea que fue confiscado por Bareskrim

Yakarta, Viva -La Unidad de Cyber ​​de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional realmente hizo que el público mirara. En una conferencia de prensa en el edificio Policía de investigación criminalSouth Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025, la policía mostró pila Dinero Resultados confiscados de la red Juego en línea.

No solo unas pocas hojas, sino que la denominación RP 100,000 se apiló para llenar la mesa, luego cuidadosamente envuelta por plástico con una etiqueta de RP100 millones. Esta sorprendente vista hace que la atmósfera de la conferencia de prensa se sienta como una escena de cine criminal de alta clase.

Montones de dinero confiscado de la red de juegos de azar en línea

Además del efectivo, la policía también mostró una fila de evidencia electrónica y una lista de sitios de juego en línea que se congelaron con éxito. No es broma, el total de fondos que se detuvieron con éxito por la circulación alcanzaron Rp154.3 mil millones.

Este número provino de 576 cuentas que fueron bloqueadas con un valor de Rp63.7 mil millones y otras 235 cuentas por valor de Rp90.6 mil millones.

Para tener en cuenta, la Dirección de la Ley Criminal (DittipidSiber) de la investigación criminal de la Policía de Investigación Penal de 865 cuentas supuestamente relacionadas con la red de juegos de azar en línea con el valor de transacción de estas cuentas alcanzó Rp194.7 mil millones.

El jefe de la Policía de Investigación Criminal en ese momento, el Comisionado de Policía General Wahyu Widada dijo que la acción de bloqueo fue un seguimiento de 85 informes de análisis (LHA) otorgados por el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) desde 2023.

«Esto es parte de los esfuerzos de la Policía Nacional para romper la oferta financiera de las redes de juego en línea que dañan a la comunidad y al país», dijo Wahyu en una conferencia de prensa en la sede de la Policía Nacional, el jueves 2 de mayo de 2025.