Yakarta, Viva – El mundo del fútbol está nuevamente emocionado, pero esta vez no es una cuestión de trofeo o récord en el campo. La figura llamada Lionel Mesy, SH, se convirtió en un tema candente de ciudadanos después de que su nombre era viral en las redes sociales. Muchos estaban equivocados, pensando que Argentina Lionel Messi Realmente solo ganó una licenciatura en 2025.

La historia comienza con la foto superior de un estudiante que usa una Mesy Lionel, SH «.

Este nombre único de repente hizo que el público fuera equivocado, como si Messi, que fuera famoso por el logro de Ballon d’Or, Champions League, Copa America, a la Copa Mundial, ahora se suma a sus logros con un título académico.

Varias cuentas de fútbol en Instagram ayudaron a animar este fenómeno. Uno de ellos escribió: «¡Muchas personas no saben, en 2025 Lionel Messi ganó una licenciatura!» Completo con una foto de Messi sonriendo ampliamente.

Este fenómeno inmediatamente se convirtió en una broma. Alguien comentó, «Entonces, ¿en qué año nació, cuando nació, Messi ya era famoso?«Hasta el que escribió»Messi no solo es una cabra en el fútbol, ​​sino también en el mundo de las conferencias.«

Aunque solo es una coincidencia del nombre, esta historia se suma a la larga lista de ciudadanos indonesios a los que les gusta asociar la vida cotidiana con el mundo del fútbol. Mientras tanto, el Lionel Messi original continuó su carrera en la parrilla con el Inter Miami, mientras que «Lionel Mesy, SH» ahora está sosteniendo oficialmente el título Licenciatura.