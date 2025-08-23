Haz una conmoción interna, el precio de este lirio de bebé jugando ropa es casi equivalente al salario UMR en Yakarta

VIVA – Ranaima alias lirio de bebé Continúe recibiendo el foco de atención de los usuarios de las redes sociales. Uno que siempre es esperado por los usuarios de las redes sociales es el atuendo del niño de 1 año. Como se sabe, Nagita Slavina Tener gustos de moda que no son latas para sus hijos.

Nagita siempre parecía minucioso y igualaba la apariencia de sus tres hijos en varios eventos. Incluso cuando sus hijos, especialmente Rayyanza y Ranaima, jugaban a los dos niños siempre se ven impresionantes.

El último lirio para bebés se ve adorable con un vestido blanco y rosa. Se ve hermosa con la cola de caballo de peinado en la parte superior. También parecía tranquilo jugando autos en su casa.

Aunque se ve simple, pero la ropa usada por Baby Lily hace sorpresa en los usuarios de las redes sociales de Tiktok. Imagine, la camisa es casi equivalente al salario de los trabajadores de UMR en DKI Yakarta. Se sabe que el vestido de control de la guardería de juguete es la producción de la famosa marca Moschino que tiene un precio de 319.95 dólares o equivalente a RP 5,222,312.

De repente, la carga en la cuenta Tiktok @princess Lily estaba directamente llena de internautas. No pocos de los que no esperaban que el precio del vestido pudiera llegar a RP. 5 millones.

«Busesshhh creo que el precio sigue siendo 800-1 millones de turnos a 5 Jets», dijo Netizen.

«Quiero sorprenderme pero todavía sorprendido», dijo otro.

«Allahuakbar deslizó mi salario llorando», dijo otro internautas.

«Innalillahi mi pobre alma luchó por comprar arroz en mi casa», dijo otro.

«Dios mío, el verdadero bebé Sultan», Kata Netizen.

«Dónde usarlo para diariamente», dijo otro.

«Esto es si la romine ha sido planteada, así como el kayak en mi casa», dijeron los otros internautas.

«Costas de motocicletas Scoppy 1.5 millones, cuotas 1.2 millones, electricidad 400 mil, la vida cuesta 3 millones al mes Cumansatu puesta ropa», dijo otro.