¡Haz una conmoción! Bjorka aparentemente no era un experto en TI, solo los graduados de SMK aprendieron de las redes sociales

Yakarta, Viva – Hombres con el propietario inicial de la cuenta WFT x Bjorka Este no era un experto ÉL. Esto fue revelado por el subdirector de Siber Polda Metro JayaComisionado Senior de Policía Adjunto Fian Yunus.

«La persona en cuestión no es un experto en TI, solo las personas no se gradúan de la Escuela Vocacional», dijo, el viernes 3 de octubre de 2025.



Wadir Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus

Fian reveló, WFT aprendió todos los trucos sobre la autocontrol. Sin maestros, sin la universidad, perfeccionó su habilidad a través de las comunidades cibernéticas y la fresación de información en las redes sociales. Dirección de Kasubdit IV de Siber Polda Metro Jaya, AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon agregó, todos los días WFT no tiene un trabajo permanente, también conocido como desempleo.

«La motivación es simple, porque el dinero. Todo lo que hace es para las necesidades de la vida», dijo Herman Edco.

Anteriormente informó, la cifra de un hacker que afirmó ser ‘Bjorka’ fue arrestada por la Dirección de Siber Metro Jaya Siber. Su figura es un hombre con las iniciales WFT (22), residente de Minahasa, North Sulawesi.

Afirmó haber pirateado millones de datos sobre clientes de bancos privados. El arresto se realizó después de seis meses de persecución. WFT fue arrestado en su casa en Totolan Village, West Kakas, Minahasa, martes 23 de septiembre de 2025.

«El propietario de las cuentas de las redes sociales que solíamos conocer por el nombre de Twitter, las redes sociales X con el nombre de la cuenta de Bjorka y @Bajaraniaaaa», dijo el jefe de la subdivisión de la Policía Metropolitana de Yakarta, el comisionado adjunto de la policía de Realdo Simanjuntak, jueves 2 de octubre de 2025.